Este martes, tres delincuentes perpetraron un millonario robo a una panadería en el centro de Quilpué, región de Valparaíso.

En concreto, los sujetos sustrajeron más de $2 millones en mercadería, además de $110 mil en efectivo.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada, cerca de las 1:00 horas, donde los autores del robo forzaron la cortina metálica e ingresaron al inmueble.

Mientras asaltaban el recinto, causaron destrozos al interior y se llevaron otros productos de menor valor.

Al respecto, Álvaro, dueño de la panadería afectada, señaló que no es primera vez en que sufre este tipo de robos, asegurando ser víctima de una gran cantidad de situaciones de esta índole en el último tiempo.

“Llegamos a uno de los locales, y este se encontraba violentado en sus puertas. Robaron muchas especies, pero lo más caro era todo lo que corresponde a fiambrería y quesos, de todo tipo. Entre estos, aproximadamente unos $2 millones. Me deben haber robado 10 veces (..)”, lamentó.

“No hay policía ni seguridad municipal” contra los delincuentes

Cabe destacar que al momento de los hechos, no se encontraban trabajadores ni clientes dentro del local, por lo cual no se registraron personas lesionadas.

El experto en seguridad Carlos Ovalle, indicó que estas situaciones se repiten porque los autores estudian el perímetro y detectan bajas condiciones de seguridad. Esto incitaría a cometer los episodios delictuales.

“Dentro de este ecosistema, ellos están relacionados con ubicación geoestratégica que les permite accionar. Ellos detonan que hay una falta del imperio de la ley, en el sentido que no hay policía ni seguridad municipal. Entonces, aprovechan estas debilidades que presentan estos territorios y ven que no hay barreras que no les permita actuar impunemente”

Por su parte, los responsables de este atraco huyeron una vez cometido el robo.

Finalmente, Carabineros se encuentra desarrollando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.