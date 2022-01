Una serie de amenazas de muerte acusaron dirigentas sociales y medioambientales en la región de Valparaíso, las que incluyen ataques en plena vía pública e incluso la muerte de una mascota.

Ejemplo de ello, fue lo advertido el pasado 5 de enero por la presidenta del Comité de Tierras Rojas, Karina Jiles, quien denunció que tras una manifestación, encontró a su mascota muerta con un hacha entre las costillas.

“Llego y veo a la chanchita, como de costumbre, echada en un charco de agua; me voy acercando para allá a mirar qué tenía, y claro, había un palo y el palo era el hacha que estaba totalmente incrustada en las costillas”, explicó.

Por su parte, Julia Poblete, dirigenta socioambiental e integrante del Movimiento por la Defensa de Laguna Verde, sufrió un ataque la madrugada del 1 de enero cuando caminaba por la calle de regreso a su hogar junto a su hija y su nieto.

En conversación con La Estrella de Valparaíso, Poblete señaló que “de repente miro hacia el lado derecho y veo que tengo fuego en la espalda”, esto luego que una mujer comenzara a seguirlos y procediera -de la nada- a rociarle líquido acelerante a su nieto y a ella, derivando en que la desconocida le prendiera fuego.

“Andaba con poncho y chomba, así que traté de sacarme todo lo más rápido posible y otra persona, no sé quién, me ayudó”, relató Julia, añadiendo que “fue muy rápida la reacción, que alcancé a sacarme todo, pero me chamuscó el pelo sí, me quedó amarillo porque tengo el pelo blanco”.

La dirigenta, cuyas heridas tras el ataque no resultaron de mayor consideración, aseveró que está recibiendo amenazas de muerte desde hace tres años, las que se materializaron con el ataque ya mencionado.

Un panorama similar se encuentra enfrentando la dirigenta del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Verónica Vilches, quien fue amenazada de muerte por tercera vez en menos de un año.

En una planta de agua de Cabildo, en la región de Valparaíso, desconocidos escribieron “muerte a Verónica Vilches”, quien pertenece a un Comité de Agua Potable del sector.

Se trata, según manifestaron desde Modatima, del tercer hecho vinculado a amenazas que sufren entre febrero de 2021 y enero de 2022.