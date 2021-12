Angélica Quilodrán fue vista por última vez en su lugar de trabajo en Algarrobo, región de Valparaíso, la mañana de este miércoles 01 de diciembre. Desde entonces, no pudo ser contactada por su familia. Este jueves, su esposo interpuso una denuncia de presunta desgracia, iniciándose así una búsqueda liderada por la Sección de Investigación Policial de Carabineros.

En desarrollo se encuentra una indagatoria de Carabineros por la desaparición de una mujer en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso. La víctima, que presenta una denuncia por presunta desgracia, fue vista por última vez a mediados de esta semana.

Se trata de Angélica Quilodrán, quien fue vista por última vez a las 09:00 horas del miércoles 01 de diciembre.

La mujer de 45 años, que se desempeña como asesora del hogar de forma particular en el litoral costero, no contestó el teléfono durante la mañana, por lo que su hija acudió a la casa donde estaba trabajando, pero no la encontró.

Sandra Ibarra, amiga de Angélica, aseveró que la víctima tiene antecedentes de salud emocional que podrían haber originado su desaparición. Además, relató los sectores que han recorrido en la búsqueda.

En ninguno de estos lugares se ha tenido, por ahora, resultados positivos. Por esta razón, este jueves 02 de diciembre, el esposo de Angélica decidió interponer una denuncia por presunta desgracia en la Tercera Comisaría de Algarrobo.

El mayor Marcelo Valenzuela, comisario de esta unidad policial, se refirió a la última instancia en que fue vista Angélica, precisando que el cónyuge de la mujer la dejó en su lugar de trabajo y posteriormente al medio día, intentó contactarse con ella, no teniendo resultados.

Por instrucción del Ministerio Público, la indagatoria de este caso quedó en manos de la Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de Algarrobo. Así, desde Carabineros adelantaron que las diligencias se encuentran en desarrollo, tales como recopilación de cámaras de televigilancia y entrevistas a testigos o cercanos a la víctima.