Una mujer proveniente de Brasil pide con urgencia a las autoridades que la dejen cumplir su cuarentena junto a su familia en Viña del Mar y no en una residencia sanitaria, ya que su madre padece de un avanzado cáncer y debe ayudarla en sus cuidados.

Acusa que, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud no le han entregado una respuesta a su petición y que no cuenta con dinero para pagar un hotel de tránsito.

Fue a través de un video que se viralizó el caso de Allyson Arriagada, chilena que vive hace 4 años en Brasil y que tras la actualización del Plan paso a paso, verá complejizada su llegada al país, la que está programada para el 5 de agosto.

@DrEnriqueParis @pdazan @ministeriosalud soy chilena y vivo en Brasil hace 4 años.Necesito viajar urgente por motivos de salud de mi madre. Sólo tengo la 1a dosis de Aztrazeneca y no puedo pagar hotel transitorio. Mi vuelo tiene fecha para el día 5 de agosto. Necesito de su ayuda — Allyson Arriagada Riveros (@AllysonArriaga1) July 24, 2021

Según precisó el requerimiento es porque su madre padece un cáncer pulmonar en etapa 4 y ella necesita de los cuidados correspondientes para acompañar el proceso de salud.

Por eso, Allyson está pidiendo que se le autorice realizar su cuarentena en la casa de su madre, en Viña del Mar, y no en una residencia sanitaria ya que esto además trae millonarios gastos, los cuales no puede costear.

Estoy pidiendo que me dejen hacer la cuarentena en el domicilio de mi madre que está a 1hora y media de Stgo. o en el hotel transitorio pero no puedo pagarlo. Salí hace 4 años de Chile!! @pdazan @DrEnriqueParis @ministeriosalud @SeremiSaludRM pic.twitter.com/ja38irfcvU — Allyson Arriagada Riveros (@AllysonArriaga1) July 25, 2021

Daniella Lanzetta, prima de esta mujer, dice que han elevado el requerimiento a las autoridades del Ministerio de Salud pero hasta el momento no les han dado respuesta, pero están contra el tiempo. Por eso, temen lo que puedan ocurrir en los próximos días, cuando se concretó el arribo de Allyson al país.

Consultado al respecto, el seremi de Salud, Georg Hubner, no entregó mayores detalles de este caso en particular, pero sí remarcó que las medidas a tomar van a depender del Pase de Movilidad, ya que si esta persona cuenta con el documento que valida el proceso de vacunación, podría pasar su cuarentena en una residencia particular.

En el caso opuesto, de no tener completo el proceso de vacunación tendrá que pasar 10 días en un hotel de tránsito.

Con esta actualización, los chilenos que vengan desde el extranjero y busquen ingresar al país deben completar una declaración jurada en C19 de manera electrónica con 48 horas de anticipación y contar con un test PCR al día que no supere las 72 horas desde su aplicación.