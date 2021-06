El exseremi de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, se refirió nuevamente a su salida del Gobierno y criticó parte de las medidas que adoptó el Gobierno en el manejo de la pandemia.

Cabe recordar que Álvarez pasó una compleja situación a causa del covid-19. Según señala, todavía sufre consecuencias a causa de la enfermedad, sobre todo en su voz.

“Cuando me llamaron para notificarme de que no iba a continuar, una de las razones que se me estipuló fue que mi relación con el intendente no daba para más”, recordó Álvarez sobre su salida de la Seremi.

“Estábamos ad portas del proceso de vacunación, entonces muchos no le encontraron sentido al cambio, pero somos autoridades de Gobierno y nuestros cargos siempre están a disposición”, agregó al respecto.

Además, Álvarez criticó la lógica de gobernanza que adoptó el Gobierno para controlar la pandemia durante su estancia en la Seremi de Salud.

“El permiso de vacaciones para nosotros como región fue fatal. Intenté por todos los medios decirle al nivel central que, como región, no nos estábamos viendo favorecidos”, dijo. Asimismo, sostuvo que “entre diciembre y enero, se redujeron mucho los recursos para la Atención Primaria”.



“A nivel local teníamos muy poco margen para hacer cosas. Si unificamos un criterio para todo el país con tantas realidades distintas, se hace muy complejo controlar la pandemia”, afirmó.

En la misma línea, realizó críticas al proceso de trazabilidad que ha hecho el Gobierno.

Escucha la entrevista completa a continuación: