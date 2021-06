Durante esta mañana del día miércoles, la Armada de Chile anunció marejadas desde Arica al Golfo de Penas y Juan Fernández, que se mantendrán desde el 24 hasta el 28 de junio.

Al respecto, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso advirtió sobre los fuertes oleajes y rompimientos que se esperan en las bahías abiertas en dirección suroeste para el litoral de la región, que alcanzarán su mayor potencia los días 27 y 28 del presente mes, en horario de marea alta.

Así lo confirmó el capitán de corbeta, Gonzalo Concha, quien agregó que estas marejadas afectarán mayormente la costa norte y centro del país, además del territorio insular, y explicó los fenómenos meteorológicos que han afectado a la región de Valparaíso.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo también enfatizó el llamado a que la comunidad transite con cuidado durante esta advertencia, y que se respeten las normas de seguridad establecidas.

Estas últimas incluyen no transitar por sectores rocosos, no ingresar al mar durante marejadas, y no realizar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.

Hasta el momento se han registrado fuertes oleajes en distintos puntos de la región de Valparaíso, y Carabineros se desplazó por el borde costero advirtiendo a los transeúntes de la situación.

Además, desde la ENAP informaron que esta mañana en Quinteros, durante la prueba de presión con agua en las líneas que van hacia el terminal Monoboya, se activó un dispositivo de seguridad (válvulas breakaway) que produjo la desconexión de tres flexibles flotantes, los que llegaron hasta la playa producto de las marejadas.

Desde la empresa afirman que la situación no debe causar inquietud, ya que el sistema no tenía crudo ni otros productos, dado que la monoboya se encuentra en mantención preventiva y las pruebas se estaban realizando para verificar su funcionamiento.