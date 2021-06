Los sueños y esperanzas de un mejor vivir terminaron transformándose en la peor pesadilla. Vulneraciones, malos tratos y desesperanza es lo que tuvo que enfrentar una mujer vietnamita que trabajaba en un mall chino de Cabildo, en la región de Valparaíso.

En el año 2017 luego de retener sus documentos, sus jefes la obligaban a trabajar en extensas jornadas laborales de lunes a domingo, más de 17 horas al día, y además debía realizar labores domesticas y dormir en el suelo aún cuando estaba embarazada. Todo esto, sin recibir un sueldo.

Se habla de trata de personas, de esclavitud, de abuso. Lo cierto es que hoy el Ministerio Público desarrolla una investigación judicial por trata de personas en Chile, y así llegar a los responsables de estos malos tratos.

Ayer durante la edición central de Chilevisión Noticias, un reportaje mostró las declaraciones de esta mujer respecto a lo vivido en esa lamentable situación, graficando con sus primeras palabras el sentimiento que más la embargó. “Tenía miedo, mucho miedo. No tienen corazón, sólo saben de plata“.

Y es que esta vulneración de derechos se extendió por casi tres años. Sin hablar bien el idioma, sin dinero, con un menor a su cuidado y la ilusión de poder ayudar a su familia que vive en una extrema pobreza en Vietnam, Thi Tinh Nguyen soportó todo para sobrevivir.

Fue contactada en Vietnam por un intermediario de los dos imputados que tiene esta causa, ambos dueños del local comercial donde trabajaba la mujer. A la distancia se pactó un sueldo de 500 mil dólares por el primer mes de prueba, y luego 1.000 dólares los siguientes meses por concepto de atención al cliente. Pero al llegar el 1 de noviembre de 2017, sus empleadores le dicen que ya no necesitan de sus servicios.

“Fue muy triste, sentí mucho miedo y no sabía qué hacer”, relata la mujer vietnamita. Su abogado querellante, Manuel Contreras, comentó que al verse en esta situación a Thi Tinh Nguyen no le quedó más opción que quedarse a trabajar en el lugar y gratis.

“En la mañana despertaba y limpiaba afuera y adentro. Cocinaba, lavaba ropa, tenía que trabajar en la tienda y ordenar la bodega, en la noche también, todo”, al ser consultada por la remuneración asegura que nunca le pagaron y que además, no la dejaban salir sola.

Cuando nació su pequeño fue obligada a trabajar, sin la existencia de un pre o post natal, y en las peores condiciones. Dormían en el suelo de la bodega, en un colchón que ella misma fabricó teniendo a su bebé recién nacido.

“Cuando nació mi hijo tuve que hacer un colchón con bolsas para dormir con él“. En el fallo laboral se habla expresamente de condiciones de esclavitud en términos modernos según lo indicado por sus abogados.

Tal como lo señalan en el reportaje, según la carpeta investigativa este caso no habría sido el único, sino que habrían más extranjeros en condiciones similares a las de Thi Tinh Nguyen. “Un chino y yo estábamos en las mismas condiciones. Trabajando todo el día, de la mañana hasta la noche, sin descanso ni vacaciones”, comentó la ciudadana vietnamita.

En marzo de 2020 y a través de un plan, Thi Tinh Nguyen fue “despedida” por parte de sus “empleadores” y prácticamente echada a la calle junto a su pequeño hijo de una manera violenta. “Me mandaron a comprar verduras y me cerraron la puerta… no se por qué. Me botaron mis cosas y mi ropa afuera, la jefa sabía que yo no tenía plata y me botó con mi hijo a la calle”, recordó la mujer.

Actualmente la ciudadana vietnamita vive junto a su pequeño hijo gracias a la ayuda de algunos vecinos en Cabildo. Su deseo es volver lo antes posible a su tierra natal pero la situación de la pandemia y el juicio que está atravesando en nuestro país no la dejan volver.

“Hablo por si otra persona está viviendo lo mismo que yo. Mucha gente no sabe y muchas personas de otro país pueden estar viviendo temor con sus jefes”, argumentó la mujer al finalizar el reportaje desarrollado por Chilevisión Noticias.