El exfutbolista Cristián “Pistola” Flores había sido designado vocal de mesa en Valparaíso, pero este sábado en la mañana llegó hasta el local de votación para excusarse de manera presencial.

El recordado defensor de Wanderers y Colo Colo acusó que tiene problemas de salud por lo que no estaba apto para ejercer su labor como vocal de mesa.

“Me tocó vocal de mesa, vengo con la mejor disposición, pero lamentablemente estoy afectado de cálculos renales. Tengo la receta, traje los medicamentos y vine a justiciar. De otra manera otra persona no viene y no justifica y se hace responsable”, dijo el exfutbolista.

Flores contó que luego de justificarse intentó votar, pero no lo dejaron.

“Tampoco me dejaron votar porque me mandaron (de vuelta), de mala forma. Le dije que venia enfermo, que me sentía mal, le mostré los documentos médicos y de mala forma me dijeron que me retirara. Entonces ahora me voy a comprar mis remedios y me voy a descansar porque no dormí en toda la noche, amanecí con dolores de cálculos renales”, explicó.

Cristián Flores jugó en Santiago Wanderers, Santiago Morning, Colo Colo, Everton y el fútbol mexicano. También vistió la camiseta de la selección chilena en la década de 1990.