El pasado 23 de junio, el agricultor Samuel Acevedo se encontraba ayudando con coloso y tractores a sacar gente que estaba atrapada por las inundaciones en el sector Monte Lorenzo Abajo de San Vicente de Tagua Tagua (región de O´Higgins) cuando le dijeron que el río Cachapoal se desbordó en Romeral Arriba y podría llegar hasta su campo. Después le avisaron que efectivamente así ocurrió. Al ver su predio bajo el agua, quedó impactado.

“Tenía 7 hectáreas de repollo, coliflor y brócoli y sufrí pérdida total, un 100 por ciento. Era imposible recuperar algo, no salvé nada. El agua lo tapó todo”, contó el agricultor, que partió en la actividad hace veinte años con media hectárea.

“Sabía que se salía el río en el sector bajo, pero jamás imaginé que podía pasar en mi terreno, no le tomé el peso y no tenía seguro. Pero contra la naturaleza no hay nada que se pueda hacer. Ahora voy a tener que trabajar otro potrero, con alfalfa y siembras de verano”, agregó Acevedo.

El desborde del río Cachapoal azotó principalmente a las comunas de Coltauco, Doñihue, Malloa, Río Claro y San Vicente de Tagua Tagua, con más de 1.200 hectáreas agrícolas afectadas, más de 220 mil metros cúbicos de canales colmatados (con sedimentos) y 23 mil regantes (60% de Indap) afectados.

Uno de ellos es Samuel Acevedo, en cuyo predio se realizó un taller de manejo y laboreo conservacionista de suelos agrícolas afectados por inundación, a cargo de Jorge Carrasco, experto en suelos de INIA Rayentué.

Talleres de manejo de suelos

La actividad, que se replicará en otros territorios, estuvo dirigida a una treintena de agricultores del sector Monte Lorenzo y contó con la asistencia del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Santiago Rojas.

Metido dentro de una calicata (excavación) de un metro de profundidad, el ingeniero agrónomo Jorge Carrasco analizó el suelo afectado por la inundación, entregó recomendaciones para el uso de enmiendas, dio a conocer las diferencias y beneficios de los distintos equipos para el laboreo (arados de disco y escarificador) y respondió preguntas de los agricultores y agricultoras presentes.

Según explicó Carrasco, aun cuando hay sectores de la región donde la fuerza de las aguas arrasó los campos y dejó una capa de sedimento de un metro, lo que obligará al uso de maquinaria pesada y a una recuperación paulatina, en la mayoría de los predios este sedimento fluctúa entre los 10 y los 40 centímetros y con un laboreo con arado de vertedera se puede incorporar al suelo antes de que se seque.

También el experto señaló que, según análisis preliminares, este sedimento tiene arena, arcilla, limo y entre un 4 y un 7 por ciento de materia orgánica, lo que es una buena noticia porque enriquecerá el suelo y hará menos necesario el uso de enmiendas (guano o compost).

“En el caso del sedimento, lo que hay que hacer es tratarlo con labores de incorporación al suelo con arado escarificador, lo que mejora la aireación del suelo y la infiltración del agua, resolviendo el problema y recuperando la condición de suelo cultivable. Lo fatal es dejar el sedimento, porque después se seca y es difícil de manejar”, apuntó Carrasco.