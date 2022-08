"Es un texto que de verdad es una mierda", señaló el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, sobre la propuesta de nueva Constitución. Estas declaraciones las realizó en una actividad que, según afirma, no fue de carácter municipal. "Me imagino que aquí todos rechazan. Si no, es ancha la puerta", dijo el jefe comunal en medio de la cita, a la que también asistió el senador Javier Macaya (UDI).