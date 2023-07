Una amenaza vía WhatsApp, a uno de los testigos de la defensa del imputado, obligó a suspender el segundo día del juicio oral contra un hombre de 29 años, quien se encuentra acusado por los delitos de abuso sexual con contacto corporal y abuso sexual sin contacto corporal contra una persona menor a 14 años.

El hecho provocó que la audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas terminara antes de lo programado, luego de que el testigo amenazado abandonara el Tribunal antes de declarar frente a los magistrados.

El caso se basa en que el sujeto acusado habría cometido el abuso sexual contra una menor que hoy tiene 17 años, pero que fue víctima entre los 8 y 9 años de edad.

“Quiero informar al Tribunal, según me refieren funcionarios que están a cargo del funcionamiento de la sala y también de los testigos, que antes del receso, mientras estaba declarando el padre de mi representado; no sé la hora exacta donde el otro testigo se encontraba también en las dependencias del Tribunal dentro de la sala respectiva de testigos, pero él abandonó la sala, se le llamó por teléfono y no contesta. Cuando salgo y pregunto por qué no estaba el testigo, una señora identificada como la pareja del padre del imputado, escuchó a dos mujeres formular amenazas a través de un registro de audio de Whatsapp, diciendo que ‘los iban a hacer recagar’ (sic). Eso fue lo que me informaron a mí. Llamé al número de teléfono que me dio uno de los funcionarios y me contestó una mujer que se identificó como su pareja y que le diera un tiempo para que pueda ubicarlo”, dijo el abogado defensor, José Miguel Navarrete.

Al respecto, la fiscal Wendoline Acuña informó que conversó con los familiares de la víctima sobre el hecho, y que estos aseguraron no tener ningún conocimiento de una amenaza vía WhatsApp, y que solamente han estado como espectadores durante el juicio.

Por lo anterior, el defensor solicitó posponer la audiencia y la aplicación de medidas de protección al testigo. Lo primero fue acogido por los magistrados, pero lo segundo tuvo que ser remitido al Ministerio Público, ya que son ellos quienes velan por la seguridad de los testigos, fuera del Tribunal.

Antes de la suspensión del juicio, durante el primer día del juicio, se realizó la lectura de la acusación, en la que se indica que “en fechas indeterminadas, durante los años 2014 y 2015, en reiteradas ocasiones, mientras la madre de la víctima se encontraba trabajando, la niña (víctima) (…), se quedaba al cuidado del conviviente de su madre, quien procedió a realizar actos de connotación sexual y de relevancia con ella, con el fin de procurar su excitación sexual”.

En detalle, se dijo que el hombre exhibió reiteradamente sus genitales a la niña, mientras que en otras ocasiones realizó tocamientos al cuerpo de la menor de edad en más de una oportunidad. Otro de los hechos cometidos por el acusado fue observar a la menor por una ventana cuando ella se duchaba.

“Ella recuerda especialmente, una ocasión en que miraba televisión sentada en el sillón y él se presentó frente a ella vistiendo solamente una toalla, la que se quitó y luego se acercó a ella y la tocó (…), reaccionando golpeándolo y retirándose a su dormitorio”, dice la acusación.

El Ministerio Público solicita que se apliquen las penas de cinco años y un día de cárcel por el delito de abuso sexual con contacto corporal y cuatro años de presidio menor en su grado mínimo por el delito de abuso sexual sin contacto corporal, ambos contra una persona menor de 14 años y cometidos de manera reiterada.

Mientras se desarrolla el juicio, el acusado está bajo la medida cautelar de arresto domicilio nocturno, arraigo regional y prohibición de acercarse a la víctima.

La fiscal Acuña explicó que fue la misma víctima quien efectuó la denuncia, ante la Policía de Investigaciones el 11 de agosto de 2020. La joven se sintió motivada a dar a conocer su situación, después de haber escuchado a su tía hablar sobre niños y jóvenes del Sename que habrían sufrido delitos sexuales. Fue en este contexto donde reveló los abusos sexuales sufridos.