La madrugada del lunes un grupo de delincuentes intentó robar en varias oportunidades una casa de calle Mardones en Punta Arenas, región de Magallanes.

Allí vive una familia compuesta por una abuela, hija y nieta, esta última de cinco años.

En conversación con Diario El Pingüino la madre de la menor relató que la situación comenzó cerca de las 02:15 horas.

Una persona alta, de barba, con una chaqueta azul con rayas, dijo, tocó el timbre.

“Mi mamá no le abrió la puerta. Luego de esto, tal como muestra la imagen se van, pero vuelven a pasar a las 02:45, saltan el muro de mi casa, eran dos personas, rompen el medidor de luz antiguo, lo dejan en el piso, se van al medidor actual y lo traban. Nos cortan la luz de la casa, yo estaba durmiendo”, comentó.

“Mi mamá estaba trabajando en su tienda y se da cuenta porque le cortaron la luz de la máquina. Va a la puerta, donde estaba la caja de luz, y se encuentra con el tipo que estaba abriendo la puerta con un fierro, de unos 70 centímetros, tratando de entrar al taller”, agregó.

“Mi mamá empezó a gritar, golpeaba los vidrios, la puerta, mi perro estaba dormido. Es una calle transitada y siempre ladra a todos. Los gritos de mi mamá y el cabro, que sería de unos 28 años, saltan el portón y se van”, añadió.

“Luego de esto vuelven, se estacionan en un pasaje, estábamos desde el segundo nivel, llamamos a Carabineros y no nos contestaba nadie. Se acercan a la casa, se baja otra persona más, vestida de negro, venía hacia mi casa, se dan cuenta que mi mamá les sacaba fotos y se fueron”, complementó.

“Mi mamá llamó a Carabineros, nos dimos cuenta que el medidor tenía una herramienta, y que estaba el diablo con el que trataron de entrar a la casa tirado. Los videos de los vecinos mostraban cómo llegaron a la casa, salen sus caras claramente, vemos el automóvil que los espera, a que ellos entren y se van, después vuelve a buscarlos, y se ven la cara de las dos personas y una moto que se ve rondando frente a mi casa, pasa muy lento, mirando hacia mi casa”, contó.

“Yo no dormí en toda la noche, sentía que pasaba un auto y pensaba que volvían. Vivo sola con mi mamá y mi hija de cinco años. Imagina, en tu propia casa sentir que la persona entra, imagínate tuvimos que comprar una cámara y poner alarmas”, afirmó.

Rompiendo medidores para robar casas en Punta Arenas

Tras lograr contactarse con Carabineros, que concurrieron al lugar, la afectada dijo que desde la policía uniformada les señalaron que delincuentes están atacando medidores eléctricos de casas para poder concretar robos.

Hace algunas semanas una vecina de esta familia fue víctima de esta práctica y terminó con daños de consideración en su hogar, afirmaron.

“Carabineros en realidad nos dijeron que es el método que están usando: cortar la luz, romper la chapa y entrar. Nosotros les preguntamos qué estaban haciendo, porque a la vecina del frente le destrozaron la casa”, relató la afectada.

“El carabinero que vino me dijo ‘¿le robaron o no?’ Y yo le dije que si no hubiésemos estado despiertas, o no estábamos en la casa, entran a robar. Y le pregunté que qué hacía, si había que comprarse una arma, defenderse, tenemos imágenes que muestran que entran en la casa, y ahí me dijo que tenemos que hacer la denuncia. Me dice que es un trámite que hay que hacer, ni una respuesta de seguridad”, cerró la denunciante.