El jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), Ramón Lobos, aseguró que el cáncer renal estaría aumentando hasta 8 veces más en la zona que el resto del país.

De acuerdo a lo señalado por Lobos, en la región estarían examinando hasta 20 pacientes mensualmente.

En esa línea, el profesional explicó que los cánceres más frecuentes en la región de Magallanes son: mama, cervicouterino, próstata y pulmón en mujeres y hombres respectivamente.

“El cáncer renal -en Magallanes- está aumentando ocho veces más que en el resto del país”, precisó.

“No hay estudios precisos que nos digan exactamente qué es lo que está pasando. Hay algo en nuestro ambiente (comida, rutina) que nos lleva a que tengamos mayor propensión”, reconoció el doctor Lobos.

El jefe de la UCP, precisó que en los últimos años ingresan entre 30 y 40 pacientes al año, eso sin contar a los usuarios que son parte de la unidad.

“Siempre tenemos un crecimiento, siempre son más los que van llegando porque la población va aumentando y los diagnósticos de cáncer se están haciendo con mayor precisión y de forma más precoz”, sostuvo Lobos, quien agregó que “este año en nuestra unidad llevamos 152 personas fallecidas (por cáncer). Una cifra que va en progresión cada año”.

El retorno post pandemia

“Tal vez tuvimos un momento estacionario con la pandemia cuando no hubo mucho diagnóstico precisos, pero retomar las actividades post pandemia ha significado un mayor diagnóstico”, expresó Ramón Lobos.

En ese contexto, el jefe de la UCP comentó que, según las cifras del HCM, el cáncer de mama y cervicouterino son los más frecuentes en la población femenina, mientras que, en hombres, el cáncer de próstata y pulmonar son los que lideran las cifras. El factor común entre hombres y mujeres es el cáncer de colon.

Autoexamen; etapas avanzadas

“En el caso del cáncer de mama es fundamental el auto examen, es la mejor herramienta. Lo mismo para el cáncer cervicouterino donde las mujeres se deben hacer el Papanicolau”, explicó Lobos.

Del mismo modo, añadió que “en los hombres el examen de próstata debe hacerse por lo menos cada cuatro o cinco años. Y evidentemente para el cáncer de pulmón el hábito tabáquico está en directa relación. Y no podemos dejar atrás el cáncer de colon que tiene que ver con la dieta rica en grasa”.

Por otro lado, Pamela Silva, enfermera de la UCP, señaló que en la mayoría de las casos, los pacientes llegan en etapas avanzadas debido a que cuando experimentan algún síntoma suele ser tarde.

“Las personas generalmente llegan en etapas avanzadas, muchas veces porque la sintomatología se experimenta de manera tardía. Hasta que la personas no sienta un dolor, no se pesquisa y no va al médico”, concluyó.