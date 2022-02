La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de protección interpuesto por una mujer que fue menoscabada a través de redes sociales por su excónyuge.

Según determinó el tribunal, el hombre deberá eliminar la “funa” y abstenerse de hacer nuevas publicaciones del mismo tipo en redes sociales.

No es la primera vez que el sujeto enfrenta a la justicia, ya que está denunciado por violencia intrafamiliar y tiene medidas cautelares en su contra.

La publicación, en tanto, se hizo en el grupo “Datos y Ventas PUQ” de Facebook, el 24 de septiembre pasado. En ella, el hombre divulgó información sobre las causas que se tramitan en el Juzgado de Familia.

El texto precisaba el nombre de la mujer, su lugar de trabajo y su domicilio. Además, los usuarios de la red social también pudieron ver fotografías de ella.

Según el recurso de protección, “estos actos le han generado problemas emocionales y de ansiedad, exponiendo parte de su intimidad ante cientos de personas que vieron la publicación”.

La Corte de Apelaciones resolvió acoger la acción a partir del “derecho a la imagen y a la honra de la recurrente, y considerando que la parte recurrida no ha esgrimido antecedentes que permitan justificar su actuar”.

El fallo no estuvo exento de polémica. Aunque el ministro (s) Luis Álvarez estimó que la publicación debía ser borrada, consideró que no podía ordenarse que el recurrido se abstuviese de escribir textos similares, pues no se puede resolver respecto a “un supuesto hecho de carácter futuro”.