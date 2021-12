Una extensa formalización de cargos se registró este lunes en contra de Bryant Álvarez Sánchez, imputado por el homicidio de Matías Muñoz Maturana, funcionario de Ejército que fue ultimado al interior de un local nocturno.

Se trató del crimen registrado el pasado 25 de diciembre al interior del local Private, en calle Errázuriz, en el denominado Barrio Rojo de Punta Arenas, luego de una gresca que terminó con dos personas apuñaladas.

Fiscalía pidió prisión preventiva

En la formalización, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, manifestó que el imputado y las víctimas se encontraban al interior del local nocturno cuando se produjo un altercado.

En medio de la pelea, el imputado habría atacado a la víctima fatal y su amigo con un cuchillo, provocándole la muerte minutos más tarde, cuando era trasladado por el SAMU hasta el Hospital Clínico de Magallanes.

Luego de la exposición de pruebas, y declaración de testigos, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, medida a la cual se opuso la defensa de Álvarez Sánchez, señalando que el imputado nunca estuvo en el local nocturno.

Imputado asegura total inocencia

En la audiencia, la defensa presentaron un set fotográfico de cámaras de seguridad para demostrar que el imputado nunca hizo ingreso al local nocturno, con datos de personas que lo vieron en una discoteca en el centro y posteriormente en otro local que funciona de manera clandestina, solicitando además que obtener el informe de la cuenta RUT del imputado, donde existirían pagos en otros establecimientos.

De igual forma, el mismo imputado hizo uso de la palabra, señalando que el día de la detención no se le tomó declaración, pese a que sí lo quería hacer.

En la oportunidad, aseguró ser inocente, ya que habría estado en un lugar distinto al local nocturno donde ocurrió el homicidio.

“Yo en mi celular tengo mis transferencias, que fueron hechas en Lux, donde compré mi entrada, compré además unos tragos, donde puede salir la hora donde ocurrieron los hechos”, señaló.

“Nos dirigimos a Zona Cero, habría estado unos 15 minutos, cuando estaba en el local le dije a mi amigo que quería ir al baño, donde prendí la luz y no funcionaba el bombillo, entonces yo, ingenuamente, trato de enroscarlo para ver si prende, y me corto el dedo”, relata.

“En ese momento le digo a mi amigo que me lleve al hospital, salimos de Zona Cero, y nos vamos con dirección a Mejicana, yo iba mirando para abajo, me encuentro con dos tipos y chocamos de hombro, en ese momento me insultan, yo empiezo a defenderme, el tipo me pega una patada, yo caigo al suelo y me pega una patada en la cara, y luego se va, se sube a su auto”, agregó.

“Oye, flaco, no mientas”

“En el hospital me preguntaron por qué venía, le dije que porque me corté el dedo. A los tres minutos llegó Carabineros, me piden el carné, después me detienen a mí y a mi amigo; cuando estoy adentro llega una persona y me agrede, después me toman puntos”, señala Álvarez Sánchez.

“Cuando estoy adentro en la comisaría, a la hora de tomar declaraciones, me preguntaron si quería declarar y dije que sí, le empecé a contar lo que estoy contando, y el policía me decía, textual, ‘oye, flaco, no mientas si ya sabemos la verdad’, y yo le decía ‘señor le estoy diciendo la verdad’, yo accedí a todas las pruebas, todos los controles”, aseveró.

“En el hospital tenía ganas de huir y yo no tenía idea de qué estaba pasando, y en la comisaría me dijeron que yo estaba detenido por el homicidio de una persona”, declaró el imputado en la audiencia.

Finalmente, el juez Cristián Armijo resolvió que el imputado quede con la medida cautelar de prisión preventiva, señalando que los antecedentes darían por acreditada la participación del imputado en los hechos.

Por último, se decretó un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.