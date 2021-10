Un fuerte accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche del lunes en Avenida Costanera frente a Villa El Golf en Punta Arenas, en la región de Magallanes.

La colisión terminó con un auto incendiándose, donde se descartaron víctimas fatales.

Al lugar llegaron personal de Bomberos, el SAMU, Carabineros, y Seguridad Ciudadana para atender el procedimiento.

El accidente se generó tras una colisión entre dos automóviles particulares, terminando uno de estos incendiándose a pocos metros de las casas del sector.

La Quinta Compañía de Bomberos, quienes procedieron de inmediato en la extinción del siniestro, pudieron constatar que no existían personas en el interior del vehículo, ya que todos los ocupantes alcanzaron a salir.

Junto a esto, se manifestó que habrían dos personas lesionadas por el accidente, cuyas causas deberán ser determinadas por el Juzgado de Policía Local.

Pista de carreras

Constantemente los vecinos del sector de la Costanera han manifestado su malestar por las carreras clandestinas y por el exceso de velocidad con el que circulan los conductores, convirtiendo el sector en una verdadera pista de carreras.

Una de las vecinas se refirió a esta situación en conversación con Diario el Pingüino, señalando que este es un problema que no tiene solución, y que en algunas oportunidades han conversado con carabineros, quienes manifestaron no poder hacer más porque la legislación no lo permite.

Referente al accidente, manifestó que sintió un fuerte estruendo y que se levantó a ver de inmediato, donde se percató de un vehículo ardiendo en su totalidad.

“Me levanté inmediatamente, le digo a mi esposo algo va a pasar afuera, y vi el vehículo envuelto en llamas, pensé que iba a explotar. El vehículo de mi vecino estaba muy cerca, así que ellos salieron súper rápido (…)”, recalcó.

Para finalizar señaló que cuando estaba el toque de queda, había disminuido esta situación, pero luego cuando se extendió los conductores llegaban a realizar carreras clandestinas en el sector hasta la hora permitida.

En el accidente no se reportaron heridos de gravedad y la investigación fue realizada por personal de Carabineros, quienes entregaron los antecedentes a la Fiscalía de Punta Arenas.

El vehículo siniestrado quedó completamente destruido, era un automóvil marca Subarú Impresa.