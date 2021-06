El jueves próximo se cumple una semana desde que desapareció el joven pescador Diego Huenchumán Salazar, en Puerto Natales, luego de que cayera al agua, sin que la tripulación que lo acompañara se diera cuenta de dicha situación.

Desde ese día la Tercera Zona Naval, a través de sus distintas capitanías de Puerto, ha movilizado un sinnúmero de embarcaciones navales con el fin de realizar labores de rebusca.

Al momento se han sumado más apoyos, según lo manifestado por Freddy, hermano del joven desaparecido, y se sumó en el área un robot submarino, facilitado por una empresa particular.

Al momento se han sumado más apoyos, según lo manifestado por Freddy, hermano del joven desaparecido, y se sumó en el área un robot submarino, facilitado por una empresa particular.

“Estamos pidiendo una prórroga para que no queden las búsquedas hasta el jueves, que es el día séptimo. Es de una empresa el robot, Aqua Chile, ellos lo facilitaron para poder buscar a mi hermano de manera gratuita. Estamos muy agradecidos de la empresa y de todas las personas que están buscando a mi hermano, de los pescadores artesanales, es un trabajo duro”, señaló el familiar.



Hasta la Región de Magallanes llegaron los familiares del desaparecido, en este caso los padres, quienes están acompañados además de la pareja y de la pequeña hija del trabajador, en la localidad de Puerto Natales.

“Mis papás siguen allá, yo no he podido viajar por temas de cuarentena, estoy viendo si es que puedo ir, porque el tema es complicado en el aeropuerto, porque no tengo un PCR al día y recién salí de cuarentena”, indicó Freddy.

Sobre el estado actual de las familias, dijo que han podido mantener la calma, porque saben que todos hacen su esfuerzo para poder encontrarlo, lo que al momento los tiene con una luz de esperanza.



“Ellos se mantienen tranquilos, están bien, su hijita igual, con angustia, pero tranquilitos, manteniendo la calma”, concluyó el hermano del desaparecido, quien espera poder trasladarse pronto a la zona.

Hasta el cierre de esta edición no se ha reportado el hallazgo del cuerpo.