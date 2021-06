Durante los últimos días, vecinos de diversos sectores de Punta Arenas han manifestado su molestia producto de la realización de carreras clandestinas y presencia de autos con “roncadores” en la capital de Magallanes.

Producto de esta situación, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, se reunió con el general Patricio Figueroa, jefe de la XII Zona de Carabineros, para elaborar estrategias que permitan combatir este tipo de situaciones.

A la cita también acudió el concejal Germán Flores, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Punta Arenas.

Radonich aseguró que este fin de semana se multiplicaron los ruidos molestos en la comuna. “Hace algunos meses hicimos un gran trabajo junto con la municipalidad y Carabineros, donde se sacaron más de 40 autos con roncadores al corral municipal y se notó una baja, y fue un gran trabajo de Carabineros y la municipalidad”, señaló.

“Vecinos nos han enviado fotos de vehículos que están identificados con uso de roncadores, siendo el problema de muchos sectores y por eso, como lo hemos dicho, los vecinos que nos den estos datos estarán resguardados en su identidad y la municipalidad denunciará directamente a tribunales o colaborará con Carabineros para que las personas puedan ser identificadas”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, el general Figueroa hizo un llamado “a la familia, a los amigos, que hagan entender que tener actitudes como estas, que no dejan dormir, ponen en peligro a los vecinos, no les dan un buen vivir a los adultos mayores, no es justo para nadie, es un tema de compromiso, de solidaridad y respeto”.

“Vamos a planificar nuestros servicios, como lo hemos hecho con el municipio y las Fuerzas Armadas, y poner freno a este fenómeno que se presenta en esta ciudad”, cerró la autoridad policial.