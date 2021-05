La región de Magallanes vive uno de sus momentos más críticos en medio de la actual crisis sanitaria, alcanzando un total de 688 casos activos de coronavirus y 370 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El aumento sostenido de contagios ha golpeado fuertemente a la red asistencial de la zona. Según publica diario El Mercurio, el Hospital Clínico de Magallanes se quedó sin camas críticas ayer, ya que sus 24 plazas UCI y 12 UTI se encontraban ocupadas.

Este grave escenario, que tiene a 28 pacientes covid internados en unidades de cuidados intensivos de la región, motivó al Ministerio de Salud a decretar cuarentena total, a partir de este jueves, en las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

“Hoy (ayer) amanecimos con todo ocupado, ni un solo cupo”, señaló José Antonio Sepúlveda, presidente del Colegio Médico de Punta Arenas. Hace una semana, en entrevista con el mismo medio, la autoridad calificó la situación sanitaria de la zona como “un desastre”, asegurando que en la comuna se vive una tercera ola de contagios.

“Ya no se puede seguir forzando la situación. Los números no mienten, es una situación que se veía venir”, expresó este lunes.

De esta forma, la capital regional de Magallanes vivirá su tercer confinamiento total, después de los registrados entre el 1 de abril y el 8 de mayo, y entre el 21 de agosto y el 17 de diciembre, ambos períodos en 2020. Cabe recordar que estas cuarentenas suscitaron la rebeldía del gremio gastronómico, que instaló mesas en la vía pública como señal de protesta.

Eduardo Castillo, seremi (s) de Salud en Magallanes, aseguró que implementarán un testeo masivo a través de antígeno y que realizarán una mayor fiscalización para combatir las fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de los aforos.

Pese al grave momento que atraviesa la zona, Castillo afirma que “esta cuarentena será de muchos menos tiempo que la anterior, siempre y cuando tengamos el compromiso de los vecinos”.

En la misma línea, el presidente del Colmed de Punta Arenas indicó que espera una cuarentena más estricta. Según sostiene, no cerrar las fronteras regionales cuando hubo un aumento de casos generalizados en el resto del país empujó a la comuna a una nueva cuarentena. “Exigir PCR negativo 72 horas antes (para llegar a la comuna), es una medida que no funciona, de hecho ya no funcionó”, dijo.

Hoy, la región de Magallanes sumó 76 nuevos casos de covid-19. En cuanto al proceso de vacunación, un 68,2% de la población objetivo se encuentra inoculada con al menos una dosis y un 55,4% con ambas vacunas, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis).