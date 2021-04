Tres días se cumplen desde que choferes de camiones chilenos decidieron bloquear la Ruta CH-255 a la altura de Punta Delgada en Magallanes para impedir el paso de camioneros argentinos.

Lo anterior ha generado acumulación de mercaderías de todo tipo, entre ellas, alimentos y productos electrónicos que no pueden salir del lardo argentino de Tierra del Fuego hacia la Provincia de Santa Cruz, paso obligado para los trasandinos.

Similar situación que se registra para los camioneros chilenos desde hace dos semanas en la Provincia de Neuquén por un paro de funcionarios de la salud en Villa la Angostura, lo que impide el paso de camiones internacionales, lo que ha provocado desabastecimiento en la región de Magallanes.

Uno de los camioneros apostados en el corte, instalado en las cercanías de la frontera de Monte Aymond, Arturo Cáceres —quien se dirige desde Punta Arenas a Santiago a buscar mercadería— manifestó su apoyo al movimiento y relató la situación que viven actualmente los choferes en el otro lado de la Cordillera.

“Esto es un paro de camioneros por las vejaciones, las humillaciones que están pasando nuestros colegas en Villa la Angostura. Todos los días dejan pasar 20 camiones y hay una cola de más de 100 camiones para atrás”, sostuvo.

Agregó que “el desabastecimiento que se está generando en Punta Arenas no es porque nosotros no hayamos parado acá, es porque en Villa la Angostura están parados más de 100 camiones. A nosotros no nos tienen baño, a los compañeros no les tienen baño, no hay duchas, no hay posibilidades de alimentarse porque no dejan entrar al pueblo por el asunto del COVID… esa es la situación que estamos sufriendo nosotros en estos momentos”.

Son cerca de 500 camiones argentinos que están bloqueados pero que están apoyando esta movilización que no tendrá solución hasta que tengan respuesta de las autoridades, tanto chilenas como argentinas.