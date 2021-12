"No logramos poner en el centro de nuestro discurso lo importante que son las zonas rurales para nosotros", esa es parte de la autocritica que hace la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, tras los votos que logró Boric en las comunas de la región de Los Ríos. Agregó que hablar poco de seguridad también fue un punto débil y lo llevó a perder en 9 de 12 comunas.

No poner en el centro a las personas que viven en zonas rurales y hablar poco de seguridad son las debilidades que, a juicio de la vocera de Gabriel Boric en la zona, Carla Amtmann, les hizo perder en 9 de las 12 comunas de la región de Los Ríos.

En Valdivia, Mariquina y Corral, Gabriel Boric logró la mayoría de votos con un 59,08%, 51,90% y 64,84% respectivamente, en todas las comunas restantes lideró el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La alcaldesa de Valdivia y vocera de Boric en la región, Carla Amtmann, reconoció que algunos sectores no se sintieron representados o convocados por el programa de Gobierno.

“No logramos, y esa es la autocrítica, poner en el centro de nuestro discurso lo importante que son las zonas rurales para nosotros, y por lo tanto, viene la tarea de demostrarlo en los hechos. Y la segunda debilidad, creo que es términos de seguridad. Las comunas en general sentimos un abandono de la baja existencia de dotación de Carabineros (…) Tengo la esperanza de aumentar la dotación de Carabineros.

Carla Amtmann espera que a corto plazo se vean implementadas las medidas que fueron comprometidas por el presidente electo, en materia de movilidad y presupuesto.

La también alcaldesa de Valdivia reiteró que hay muchas cosas de la ex Concertación o la ex Nueva Mayoría que no quieren ver en el futuro Gobierno de Gabriel Boric y dio como ejemplo, la corrupción, la tentación del poder y del dinero. Además espera que se aprenda de los errores del pasado.