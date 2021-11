El Tribunal Electoral Regional de Los Ríos declaró el cese de funciones del consejero regional Luis Armando Quezada Solís, por infracción grave a las normas de probidad, tras tomarse algunas sesiones o interrumpir la gestión del CORE. La autoridad va a la reelección y defendió su actuar.

El TER dictó sentencia al requerimiento hecho por 10 de los 14 integrantes del Consejo Regional de Los Ríos, que acusaron al consejero Quezada, por hechos comprendidos entre junio de 2020 y enero de 2021, cuando -según el mismo fallo- el requerido se tomaba la sesión del Consejo Regional al no acogerse distintos planteamientos vinculados mayoritariamente a decisiones políticas.

De acuerdo a la prueba rendida, testimonial o registros de audio, el Tribunal tuvo como acreditado que el consejero Quezada tuvo malos tratamientos de obra y de palabra hacia sus pares y hacia los mismos funcionarios del Gobierno Regional.

A ello se sumó que, en al menos una oportunidad, habría cortado el suministro eléctrico para interrumpir la sesión o impedir que el Intendente en dos ocasiones pudiera presentar el Presupuesto Regional.

Para el Tribunal tales expresiones no gozan de justificación alguna y, muy por el contrario, son de una entidad y gravedad manifiesta; que su actuar no dignifica el ejercicio de la plena democracia y la generación de diálogo que debe imperar al interior del órgano regional, del cual forma parte justamente, producto de una elección popular que lo posicionó democráticamente en aquel lugar.

Según el TER, existen fundamentos suficientes y necesarios para configurar la infracción grave a las normas de probidad administrativa en contra del recurrente, declarando el cese de sus funciones.

Al respecto, el consejero Quezada dijo que no hará un mea culpa pese a reconocer su actuar no sería una buena manera, pero que le ha dado resultado al no ser tomado en cuenta y a expresar a sus colegas temas que él no comparte.

La resolución de la sentencia estuvo dividida, con votos a favor de Darío Carretta y de Jorge Antonio Soto, y el voto en contra del presidente del TER, Juan Ignacio Correa, quien argumentó que las conductas del consejero Quezada no serían graves y en el marco de hechos aislados, sin provocar un daño de significancia.

El consejero Quezada, que va a la reelección por el PRI, confirmó que apelará al Tribunal Calificador de Elecciones.