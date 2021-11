Representantes presidenciales, de las policías y gremios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos se reunieron para analizar los pasos a seguir, ante extensión de hechos de violencia y quema de maquinarias en ambas regiones.

La cita presidida por el coordinador de la Macrozona, Pablo Urquizar, busca delimitar acciones conjuntas para evitar que este tipo de ataques se prolongue a la zona.

Así lo explica el delegado presidencial de Los Lagos, Carlos Geisse.

“Para seguir trabajando conjuntamente con la paz de nuestros territorio y de todos los habitantes. Esto en el contexto de la violencia que hemos vivido en ambas regiones, tanto en Los Ríos como en nuestra región”, comentó.

En la oportunidad, reaccionó a los dichos del gobernador regional, Patricio Vallespín, respecto de la evaluación de Estado de Excepción para la zona, asegurando que lo que buscan es expresar “preocupación” y “evaluación constante”.

“Respecto a la evaluación o el descarte o la solicitud de declarar Estado de Emergencia, yo quiero ser bien claro. Yo nunca he dicho que vamos a declarar o pedir declarar. Eso es un tema que está en constante evaluación, no se descarta. Y el hecho que no se descarte no significa que se esté pidiendo, significa una evaluación(…)”, aclaró.

La mesa de trabajo continuará con una nueva cita en diciembre, donde las partes involucradas analizan los hechos de violencia que afectan a sus zonas, y establecen acciones conjuntas a mediano plazo.