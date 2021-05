Un conductor perdió el control de su vehículo y chocó con un montículo de tierra, posteriormente volcó a un costado del camino y cayó al interior de una laguna en Collico, región de Los Ríos.

La persona tiene entre 35 y 40 años, y no se descarta que estuviera bajo los efectos del alcohol o de drogas, ya que no fue claro al entregar todas las respuestas y no lograba comunicarse bien.

Tras el accidente, lo trasladaron en una ambulancia SAMU al Hospital de Valdivia para verificar su estado de salud.

Bomberos trabajó en el lugar para descartar que no existiera otra persona al interior del auto o en las inmediaciones, pero se concluyó que solo iba el conductor.

El camino que conecta Collico con el sector Avenida Ecuador, en dirección al centro de la ciudad, se vio interrumpido el tráfico debido a los trabajos de Carabineros y voluntarios.

El vehículo quedó al interior de la laguna y será sacado con luz de día.