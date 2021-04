Lancheros de Niebla y Corral acusan que a su actividad la están dejando morir, reclamando apoyo del Gobierno.

Las restricciones de la pandemia y la ausencia de ayuda socioeconómica por no poder trabajar, están poniendo la lápida a esta actividad de transporte y turismo, que ya estaba golpeada por la hegemonía establecida por las barcazas Cullamó y Andalué, que son apoyadas por el aparato público.

Así lo indicó Miguel Hernández, dirigente histórico de Corral y quien dijo lamentar cómo las embarcaciones, incluso, las que están amarradas en la costanera sólo son un reflejo de inactividad económica, pero también de acciones de salvataje económico.

“Nadie se acuerda de las personas quen hacen turismo y tienen su capital pudriéndose día a día”, indicó Hernández.

Por haber muchos con giro particular, no pueden postular a apoyos del aparato estatal según manifestó, mientras, el capital invertido incluso desde hace un par de años, se pudre o ya no sirve.

Consultados al respecto, desde la secretaría regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo informaron que existe postulaciones al Par Turismo Impulsa siempre y cuando sean micro, pequeñas o medianas empresas de servicio de transporte de pasajeros turísticos, código 492240 en el SII.

Las bases y postulaciones en están www.fomentolosrios.cl, reconociéndose que para particulares no habría cabida.

Radio Bío Bío consultó a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, en donde se confirmó que hay acciones de apoyo en curso, que podrían anunciarse pronto.