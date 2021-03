La Contraloría en Los Ríos ordenó a la Municipalidad de Los Lagos reincorporar a una ex funcionaria del DAEM de esa comuna.

La trabajadora fue desvinculada en noviembre de 2020 y se le deberá pagar las remuneraciones de los meses que ha estado fuera de sus labores.

La desvinculación de la ex Jefa de UTP, Paula Herrera, fue informada a través de un comunicado por parte de la casa edilicia.

En él se indicaba que Herrera en 2016 cumplió funciones como directora del DAEM en modalidad de reemplazo, lo que es permitido por seis meses, debiendo luego llamar a concurso para dicho cargo.

Aquello debió ocurrir a partir del 31 de diciembre de ese año, pero no se concretó. Fue por esta razón que se pidió su renuncia, cosa que no aceptó, procediendo el municipio a su desvinculación.

Investigación de Contraloría

Tras esto la ex funcionaria acudió Contraloría, que recientemente determinó que el municipio debe reincorporarla a sus funciones como Jefa de UTP. Además indicó que el terminó de contrato no se ajustó a derecho, ya que no existió una investigaciones que acredite las acusaciones.

La administradora municipal de Los Lagos, Yordana Muñoz, indicó que tendrán una reunión la próxima semana con el ente contralor para realizar algunas aclaraciones.

Asimismo, Contraloría estableció que el municipio debe pagarle a Herrera las remuneraciones por el tiempo que permaneció alejada de sus funciones. Esto, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor, no imputable a ella.

Recordemos que la misma ex funcionaria había hecho una acusación de hostigamiento contra el alcalde Samuel Torres, por la que Contraloría no se pronunció por falta de pruebas. pero además hizo una denuncia por acoso sexual contra el jefe comunal en la Fiscalía, la cual continúa su curso, según Herrera.