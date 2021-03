La lluvia caída ayer no fue una solución para los más de 60 pequeños campesinos de un sector rural de La Unión, quienes siguen sin agua para el riego y la ganadería tras secarse un estero del sector. Se trata de la localidad de Los Esteros, distante a 35 kilómetros de la capital de la provincia del Ranco.

El problema fue público luego que un dirigente social y la propietaria de una pequeña lechería dieran a conocer la sequía que estaba afectando al estero Traiguén, fenómeno del que responsabilizan a un particular y que derivó en la visita del director regional la Dirección General de Agua, quien no habría encontrado preliminarmente ninguna intervención de algún particular al curso hídrico.

Dolena Cossio, quien cuenta con 80 vacas, de las cuales 40 son lecheras, explicó que la lluvia que ha precipitado hasta el momento no ha servido de nada y que la situación no cambiará antes de junio, cuando sean más intensas las lluvias.

120112_005

Otro de los lugares de la región donde se habían generado dificultades para acceder al agua, pero para el consumo humano, es la isla de Mancera.

El presidente del Comité de Agua Potable Rural APR de Mancera, Alejandro Bórquez, dijo que la lluvia caída permitió que la situación se solucionara, además de que los visitantes abandonaran el sector.

120112_007

Recordemos que la escasez de lluvia, la falta de apoyo de las autoridades regionales y municipales de la comuna de Corral -a la que pertenece la isla- obligó a los vecinos a tener que comprar agua para dar una solución al tema que se tornaba insostenible en el sector.