“No podemos hipotecar el verano” afirmó la seremi de Salud de Los Ríos, Regina Barra, ante las aglomeraciones registradas en Valdivia y la posibilidad de retroceder nuevamente a cuarentena.

Al menos tres extensas filas eran las que se podían apreciar desde los accesos frontales de las tiendas de retail ubicadas en el Mall Plaza de Los Ríos, generándose aglomeraciones en su acceso principal.

Sobre estas aglomeraciones y un posible aumento de contagios que obligue a retroceder nuevamente en el plan Paso a Pas, la seremi de Salud, Regina Barra, dijo que cada persona es responsable de mantener a las comunas sin cuarentena y no hipotecar el verano.

La autoridad indicó que si las personas cumplen con las medidas de protección, las capital regional no correrá mayores riesgos de contagios, por lo que llamó a la ciudadanía tomar los cuidados respectivos.

“Somos responsables de lograr mantenernos en la fase que estamos, no retroceder, no hipotecar el verano. Nuestra región depende muchísimo de la actividad en el verano, evidentemente turística. No podemos hipotecar el verano”, indicó la seremi.

Para dicho lugar se establecieron fiscalizaciones permanentes de aforo, con turnos rotativos de dos horas cada uno, contexto en el cual se redujo el aforo de la tienda Casa Ideas de 53 a 26 personas.

En tanto, a la tienda Falabella se le inició un sumario sanitario, ya que en su señalética indicaba que su aforo era de 548, cuando en realidad es de 270 personas.

Finalmente, también se prohibió el funcionamiento de un “Mall Chino”, ubicado en el centro de la ciudad, por incumplimiento de aforo permitido