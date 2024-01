Al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrirá la Comisión de Medioambiente del CORE para comenzar a trabajar en una medida que permita el libre acceso de la comunidad al Parque Nacional Hornopirén, en la región de Los Lagos, ya que actualmente los visitantes deben pasar por predios privados, que cobran el ingreso.

El consejero regional Francisco Reyes, explicó que el acceso a este Parque, emplazado en el territorio donado por el empresario Douglas Tompinks al Estado, no está disponible para la comunidad y en paerticular a los operadores turísticos, que deben pagar para atravesar predios particulares de los colonos. De ahí la necesidad de proyectar quizá una expropiación que ya se comenzó a consensuar con la comunidad, indicó.

“Un tema de larga data, pero también de larga solución, lo que significa expropiar. Y para ello, tenemos que recurrir obviamente al Consejo del Estado. Porque se trata también de plantear que hay muchos parques nacionales que hoy día no tienen libre acceso, que requieren tener una atención interministerial e intersectorial, con una interconexión y coordinación distinta desde lo público, para dar solución a los problemas que se generan en la comunidad”, dijo.

Buscan llegar a acuerdo por un acceso libre al Parque Nacional Hornopirén

En tanto, el consejero por la provincia de Palena, Fernando Hernández, enfatizó en que mientras se realice un cobro de parte de los propietarios, es importante que se agregue un servicio con reglas claras para el visitante.

“Si hay un cobro que sea por un servicio en particular, si hay que dejar el vehículo o por algún servicio adicional, pero que no te cobren un día un precio y otro día otro precio por un servicio que a veces no se presta. Por eso es que queremos que esas cosas que son menores también se solucionen a nivel local. En este caso, le pedimos a la encargada de turismo que lidere esta posibilidad de acuerdo entre los vecinos, porque tenemos atractivos turísticos que son de jerarquía internacional y no podemos estarle poniendo obstáculos a los turistas que quieren venir a conocerlo”, expuso.

El primer paso es sostener las reuniones con la comunidad local y en paralelo oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que se hará durante esta semana.