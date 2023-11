La Dirección regional de Sernatur en Los Lagos inició una investigación sumaria, ya que funcionarios de la repartición rindieron nueve boletas de recarga de combustible en la que acumulaban millas Latam Pass.

Lo anterior, pese a que esto último está prohibido de realizar con fondos públicos.

El director (s) del Sernatur, Luis Hurtado, afirmó que si bien las boletas -que acumularon millas Latam pass- tienen nombres, la investigación no apunta a un funcionario en particular, si no más bien a los procesos de rendición.

Según señaló Hurtado, la situación reportada constituye una desprolijidad en la rendición de gastos.

Además, precisó que esto ocurrió en el contexto de cuatro programas ejecutados con fondos del Gobierno Regional de Los Lagos.