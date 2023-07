Una querella en el Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco, por cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud, presentó Lía Aros, hermana de una mujer embarazada que murió tras presentar diversos malestares.

La mujer de 31 años, con un embarazo de 8 meses, murió el sábado en el Hospital Regional de Puerto Montt, hasta donde llegó luego de ser derivada desde Calbuco, recinto en donde fue atendida en al menos tres oportunidades.

Se trata de Soledad Ojeda Aros, quien, según relató su esposo Javier Mayorga, llegó hasta el Hospital de Calbuco el pasado 21 de julio, luego de sufrir un cuadro de fiebre, pulso rápido y molestia generalizada.

Allí fue atendida por personal médico. Sin embargo, la dieron de alta y le informaron a su marido que los resultados de los exámenes estaban “levemente alterados”.

“Ese día, un doctor que nos atendió, un muchacho joven, nos dijo que habían salido levemente alterados unos exámenes”, explicó Mayorga.

“O sea, un ‘poquito fuera de lo normal’. Dijo que le iban a dar de alta a Soledad (su esposa), y que en 48 horas más, que ella vuelva si se sentía mal”, detalló.

“Esperaron que le bajara la fiebre y la dieron de alta nuevamente”

El hombre aseguró que su esposa no padecía enfermedades de base, pero que debió volver el siguiente lunes al mismo hospital ya que nuevamente presentó malestares.

No obstante, a la mujer se le aplicó el mismo procedimiento y se le inyectó penicilina, para después despacharla y darle el alta. Pese a esto, la noche del martes su condición empeoró.

“Le hicieron lo mismo del viernes. Lo que hicieron distinto fue ponerle penicilina. Esperaron que le bajara la fiebre y la dieron de alta nuevamente”, afirmó.

“El martes en la madrugada ella comenzó con escalofríos. Después, cuando amaneció la vi y su nariz estaba morada”, agregó.

El relato del hombre continuó, diciendo que cuando llegaron al Hospital de Puerto Montt, los médicos le informaron que el bebé en gestación había muerto en el vientre, y que debían sacarlo rápido porque la vida de la mujer peligraba.

“Llegamos, fue súper rápido todo. Salieron los doctores, me dijeron que mi bebé falleció. ‘Su bebé falleció y hay que sacarle el bebé a tu pareja porque ella corre peligro"”, mencionó.

“Después, se fue a pabellón, le hicieron la cesárea. Desde ese momento quedó grave en la UCI. Nunca mejoró. La intervinieron por todos lados, los doctores nos decían que no le encontraban lo que tenía, no sabían si era una bacteria o un germen, no tenían idea por dónde venía”, añadió.

Consultada por Radio Bío Bío, la directora del Servicio de Salud de Reloncaví, Bárbara del Pino, junto con lamentar la muerte de Soledad Ojeda, dijo que se realizará un sumario clínico al Hospital de Calbuco.

Según el certificado de defunción la joven madre, falleció de una falla multisistémica y de un shock séptico.

Sin embargo, la familia pidió a la Fiscalía -de manera formal- que se hagan estudios al cadáver para determinar cuáles fueron las causas concretas de su muerte.