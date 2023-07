Según indicó el prefecto de Carabineros de Osorno, Marcelo Salas, actualmente la institución debe atender 2 mil 557 medidas de arresto domiciliario en las siete comunas de la provincia, asegurando que resulta imposible, ya que cada atención requiere mínimo 20 minutos y, principalmente, en muchos casos las personas no están en el domicilio indicado.

Carabineros de la prefectura de la provincia de Osorno reconoció la imposibilidad de fiscalizar la totalidad de las medidas cautelares dictaminadas por tribunales de justicia.

Ante ello, pidieron que ante un quebrantamiento, se revoque la disposición y se mandate la reclusión en un centro penal.

El prefecto de carabineros de Osorno, Marcelo Salas, aseguró que el tema es preocupante, ya que significa atender 2 mil 557 medidas cautelares en las siete comunas de la provincia.

Además, enfatizó en que hay situaciones en las que se busca comprobar el cumplimiento del arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, el imputado no se encuentra en el inmueble informado al tribunal, y es ahí donde pide tomar medidas.

“Lo que nos complica es la cantidad de medidas que se dicta. Poder abarcar todas las medidas en un puro día, es imposible por el gran volumen de este tipo de medida”, explicó.

“Hay algunas fiscalizaciones que se hacen de personas que están privadas con arresto domiciliario nocturno. Va Carabineros y no están. Y, también un llamado al organismo a que si nosotros vamos a fiscalizar a una persona que está con arresto nocturno y no es ubicado, la idea es que se le aplique una medida mayor, cosa que no siga en el medio libre”, insistió.

Esto, en cuanto a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, dado que a la prioridad que tiene la protección a víctimas, es decir, su resguardo.

Ante consultas de Radio Bío Bío, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia con jurisdicción en la provincia de Osorno, ministro Rodrigo Carvajal Schnettler, reconoció la realidad expuesta por Carabineros.

Sin perjuicio de ello, indicó que los jueces no pueden restarse a la adopción de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Asimismo, hizo énfasis en este último punto, dando cuenta que los jueces deben hacer su trabajo, lo que no significa que se puedan adoptar medidas para abordar las dificultades de fiscalización.

Además, de las 2 mil 557 medidas de arresto domiciliario, se afirmó que por cada constatación, Carabineros emplea mínimo 20 minutos, lo que hace imposible estar a la par del sentido que establece la fiscalización en terreno, en función de los servicios de orden y seguridad en la población.