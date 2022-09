Debido a un problema con las licitaciones del beneficio, más de 3 mil estudiantes de Osorno no recibirán los uniformes escolares de este año. De hecho, debido al atraso en este trámite, la ayuda llegará a los alumnos hasta el próximo año.

Por problemas en las licitaciones, más de 3.700 estudiantes de Osorno deberán esperar un año para recibir los uniformes escolares que debían recibir durante este 2022.

Así quedó de manifiesto durante el concejo municipal de la ciudad, hecho que se llenó de críticas.

El análisis parte en la observación planteada por el presidente de la comisión de educación del concejo municipal de Osorno, Juan Carlos Velázquez, al acusar reclamos de beneficiarios de la entrega de uniformes completos, poleras, polerones, buzos y parcas que se esperaban a inicio del año escolar.

“Nuestros alumnos aún no pueden acceder a sus uniformes, el pedido viene desde el año 2021 y fueron solicitados para compra. Vamos a terminar este año y yo no sé si los niños van a acceder o no a este tipo de prenda”, detalló el edil.

La queja encontró el apoyo del concejal Jorge Castilla, quien llamó a modificar los criterios respecto a propuestas del municipio que requieren licitación

“Vemos que se siguen repitiendo los mismos hechos que pasan cuando sacamos licitaciones de arreglos de establecimientos, los sacamos justo para cuando empiezan las clases y no en el tiempo cuando no hay alumnos”, describió Castilla.

El presidente de la instancia y alcalde de la comuna, Emeterio Carrillo, dijo que aplazar hasta marzo del próximo año la entrega de uniformes responde a una determinación que atiende lo extemporáneo de los resultados de la licitación

“Yo bajé una licitación que había llegado de uniformes,(ya que) si la aprobábamos hoy día esos uniformes llegaban después de fiestas patrias, si es que llegan”, comenzó explicando Carillo.

“Ósea hacer un gasto de 300 millones de pesos por dos meses, entonces consideré que ya no era correcto y preferí que eso se deje para poder responder de buena manera para el año 2023”, afirmó.

El tema abordado en el concejo municipal no pasó inadvertido al asumir la cantidad de beneficiarios que esperaban el apoyo en materia de uniformes y donde el presidente de la comisión de educación, Juan Carlos Velázquez, la cifró en un 30% de total de la matrícula municipal de Osorno.