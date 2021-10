"Es una decisión que no compartimos, que nos desilusiona, pues teníamos esperanzas de tener una audiencia con el Presidente de la República". De esa manera, alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chiloé manifestaron su malestar ante la negativa del Presidente Sebastián Piñera de recibirlos en La Moneda, esto debido a problemas de agenda del jefe de Estado.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, descartó recibir en La Moneda a los alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, por lo que existe malestar entre los jefes comunales.

Un problema de agenda del mandatario, dejó sin posibilidad de que los diez alcaldes chilotes hubiesen viajado a Santiago para reunirse con la primera autoridad nacional.

El gremio alcaldicio había trazado desde su conformación iniciar una serie de acciones en forma escalonada, sosteniendo encuentros con ministros y otros personeros de Gobierno antes de llegar al despacho presidencial, para exponer el plan de trabajo en materia de inversiones.

La presidenta del capítulo provincial de municipios, Javiera Yáñez, dijo que había expectativas entre los alcaldes para acelerar o priorizar algunas iniciativas en materia de inversiones públicas.

“Se nos avisó que el Presidente no tiene agenda para recibirnos, así que lamentamos profundamente el no poder conversar con él, porque eso implica que no vamos a tener la posibilidad de presentarle cuales son nuestras iniciativas, nuestras propuestas”, expuso.

Su par de Queilén, Marcos Vargas, que preside la Comisión Bicentenario de Chiloé, no ocultó su desazón por la decisión del Presidente de no recibir a la delegación, acotando que “es una decisión que no compartimos, que nos desilusiona, pues teníamos esperanzas de tener una audiencia con el Presidente de la República”.

Desde la Presidencia y por intermedio de una carta, se respondió lo siguiente a la solicitud de audiencia de los alcaldes: “Informo a usted que lamentablemente por motivos de agenda, no será posible coordinar la audiencia requerida. Sin embargo, el Primer Mandatario ha solicitado que se remita su correspondencia al Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y al Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quienes en el marco de sus facultades y competencias le brindarán una respuesta directa”.