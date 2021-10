Durante la tarde de este viernes, se confirmó un aumento en el número de personas inoculadas con dosis vencidas de la vacuna Pfizer en la provincia de Chiloé.

Las dosis en cuestión tenían hasta 34 días de descongelamiento, siendo 31 jornadas en las que mantienen su vigencia.

En específico, de acuerdo a información de la Seremi de Salud, se reportaron 402 personas -pertenecientes a la comuna de Ancud- que vivieron una situación similar a los 1.052 vacunados informados en primera instancia, por lo que el número de afectados ascendió a 1.454.

Miguel Romo, jefe del Departamento de Salud de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud, precisó que “es importante que todas las personas de acá de la comuna, que son 402 (…) Estén tranquilos, a la espera del llamado que nosotros vamos a hacer a través de nuestros funcionarios de la atención primaria”.

“Esto si bien no afecta la salud de las personas, es importante que reconozcan que si no se vacunan nuevamente la inmunidad no se va a obtener”, añadió.

Asimismo, las personas inoculadas con dosis caducadas corresponden a habitantes de las comunas de Ancud, Quinchao, Castro, Chonchi y Quellón.

En específico, estas personas fueron vacunadas los días 12,13 y 14 de octubre.