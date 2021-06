Un violento asalto sufrió un vecino de Puerto Montt al acudir al centro de la capital regional de Los Lagos para cobrar su 10%, el que ascendía a 200 mil pesos.

Según relató Felipe Inostroza a Radio Bío Bío, tras salir del ServiEstado ubicado en calle Antonio Varas, habría sido seguido por los delincuentes que seis cuadras más arriba se hicieron pasar por policías para robarle sus cosas.

“Me interceptaron a la altura de Crucero con Trigal, en una motocicleta, diciéndome ‘Policía de Investigaciones, deténgase ahí’, y me abordaron y sin preguntarme nada, me pusieron una apuñalada con la cual me atravesaron el brazo y me arrebataron mis cosas, mi mochila y mi billetera”, comentó.

Según detalló fueron jóvenes los que le hirieron su muñeca con un cuchillo, para luego huir del lugar con las pertenencias de Felipe.

“¿Con qué fin me iban a apuñalar de esa forma? Con esa crueldad, o sea (…) Una persona que te va a asaltar te dice ‘entrégame las cosas’, pero iban precisamente a asegurarse de inhabilitarme”, agregó.

Cabe señalar que la víctima fue asistida por Carabineros, quienes lo trasladaron hasta el hospital regional de Puerto Montt para atender la grave herida en el brazo.

El afectado, que llegó hace cuatro meses a Puerto Montt, quedó muy choqueado por la agresión, señalando que “los delincuentes no midieron las consecuencias de su violento actuar”.