Tres familias de Ayacara, en la provincia de Palena, denuncian que Bienes Nacionales les informó que licitarán los terrenos donde históricamente han vivido. Temen perder sus viviendas.

Molestas y preocupadas se encuentran las personas que habitan en el sector del Cerro Mirador en la comuna de Chaitén, quienes han realizado diversos esfuerzos por conseguir sus títulos de dominio, sin éxito.

En esos trámites, fueron notificados que Bienes Nacionales está licitando los predios, lo que desató el temor de que los compradores les exijan desalojar sus casas.

Carlos Larriera, uno de los vecinos afectados, dijo que lamenta que se les traté de esa manera: “La vivienda de este terreno es del año 85. Nos hicieron una mensurable esos años (…), nos dieron acta de radicación y quedó sin efecto (…), en 2018 Bienes Nacionales nos hizo otra mensura para darnos el título ellos, que igual quedó sin efecto. Nos fuimos a Chaitén a ver qué pasaba con los papeleos (…) y ahí nos dieron una resolución donde nos decía que quedaba sin efecto todo lo que habíamos hecho”.

Eduardo Pons, otro lugareño, comentó que esperan el apoyo del Gobierno: “Lo que pido es que el Gobierno pueda ayudar a las personas, que hay muchas personas, no somos solamente nosotros, hay muchas personas que no tienen su título de dominio y que deje de mentir por redes sociales que él otorga, después que la persona viva 5 años, que deje de mentir, porque eso no lo está haciendo”.

“Tenemos nuestras casas ahí y más encima hemos entregado todos los papeles, todo lo que indican las autoridades para que se le entregue, se le ha entregado, y se burlan de nosotros, incluso no van a hacer mensura para sus propios intereses”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, expresó que pedirán al ministro de la cartera que detenga la licitación.

“Acto inhumano que está cometiendo el Gobierno. Esto en ningún momento del mundo puede ocurrir, que en plena pandemia estén pretendiendo desalojar a familias que han vivido largos años en el cerro Mirador, esto en Ayacara Norte. Nosotros queremos pedirle al ministro de Bienes Nacionales que paralice esta situación”, declaró.

Asimismo, aseguró que “engañaron a la gente. Fueron funcionarios de Bienes Nacionales a decirle a la gente que iban a mensurar para que puedan tener su título de dominio y la verdad que fueron a mensurar para después llamar a licitación. Eso es un engaño brutal e inaceptable que no podemos permitir”.

La Radio intentó contar con el punto de vista del Seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, sin embargo, se informó que está con licencia médica. Al intentar contactar al subrogante, no respondió a nuestros llamados.