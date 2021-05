Cien camiones chilenos permanecen retenidos desde el fin de semana por personal de salud argentino en Villa La Angostura. En tanto, los conductores piden una rápida acción diplomática, tras la prolongación del conflicto que sólo afecta la carga chilena.

Raúl Freire, quien realiza el tramo Santiago a Punta Arenas, lleva 4 días estancado en el puente El Correntoso, y expresó a Radio Bío Bío su molestia debido a que no cuentan con condiciones sanitarias y deben recorrer 7 kilómetros a pie para adquirir alimentos y hacer ollas comunes.

“No nos dejan pasar, no nos dejan avanzar. El trato que tiene el pueblo argentino contra nosotros…nos repudian. No es muy grato para nosotros estar acá (…) no tenemos donde asearnos”, acusó.

Agregó que en la última jornada fueron apoyados por transportistas argentinos, quienes cortaron la ruta totalmente para que el Gobierno de Neuquén actúe.

Otro transportista es Eric Mancilla, quien también realiza el tramo Santiago a Punta Arenas y también lleva 4 días en el sector.

Eric describió que se les están acabando los víveres e indicó, al igual que su colega, que no cuentan ni con baños ni duchas.

Radio Bío Bío consultó al coordinador del paso Fronterizo Cardenal Samoré, Germán Vidal, sobre el tránsito en éste durante la jornada, a lo que Vidal señaló que no han registrado ingresos a Chile este martes.

Al otro lado de la cordillera permanecen estancados 100 camiones chilenos, algunos han quedado en la aduana El Rincón, otros previo al corte en el puente El Correntoso con destino a la Patagonia, y el mayor grupo está al otro extremo, buscando ingresar al Complejo Samoré, ubicado a unos 40 kilómetros de distancia.

Mientras, la Cancillería chilena en Argentina indicó que se encuentra en reuniones para oficiar al Gobierno argentino y buscar una solución al conflicto.