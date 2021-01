Ocho sumarios sanitarios se iniciaron en los primeros días del año, en fiscalizaciones realizadas por la autoridad sanitaria en la provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.

Mientras que las cifras fueron a la baja en el último balance de covid-19, debido a un menor análisis de datos durante viernes y sábado. Lo que está asociado -según el Minsal- a una menor capacidad de los laboratorios para la revisión.

Covid-19 en región de Los Lagos

171 personas fueron notificadas como portadoras del virus en la región de Los Lagos. La mayoría de ellas concentrada en la provincia de Chiloé, donde detectaron a 57 vecinos positivos para el coronavirus. Mientras que hay 57 en la provincia de Osorno y 55 en Llanquihue.

En la provincia de Llanquihue, Puerto Montt se encuentra a la cabeza en casos activos contagiantes, pero vio mermada su cantidad de pacientes activos, presentando 73 menos que en el balance anterior. Posicionándose con 579 en este reporte.

Le siguen la comuna de Osorno con 250 y los 138 de Calbuco, segunda con la mayor cantidad de casos nuevos en el último balance, con 26.

Fiscalizaciones

En la provincia de Llanquihue la autoridad sanitaria se desplegó para llegar a las playas y fiscalizar a quienes pasando por sobre la normativa llegaron a estos espacios. Se iniciaron 8 sumarios sanitarios, confirmó la jefa de la oficina, Marcela Cárdenas.

Hasta este domingo no había denuncias de fiestas clandestinas que hayan tenido que verificarse, lo que no significa que no se hayan realizado.

PCR y vacunas

En el reporte anterior fueron casi 500 los confirmados tras los análisis de más de 5 mil test PCR, mientras que para la presente entrega, la revisión de exámenes bajó a 2.607 con un 7.12% de positividad.

Alejandro Caroca, seremi de Salud, explicó que hay variaciones en relación al día en que se analizan las muestras, detallando que la atención debe estar en las tendencias que se marcan semanalmente.

En este punto la región lleva más de un mes marcando al alza en relación a los casos activos, algo asociado a las festividades -acusa la autoridad- y en el caso de Puerto Montt, la Dirección de Salud Municipal.

Desde la oficina, su director, Miguel Aravena, analizó que las campañas comunicacionales realizadas y que buscaban informar el riesgo, se vieron interrumpidas por la sensación de seguridad que generó la llegada de vacunas.

Las dosis arribadas son para los funcionarios que están en contacto directo con los pacientes más débiles por el covid-19.

Siete fallecidos

La afectación de la pandemia no da tregua y de hecho durante el último conteo se confirmaron 7 fallecimientos asociados al virus.

Seis eran de Osorno y uno de Puerto Montt. La mayoría corresponde a adultos mayores, pero también un hombre de 37 años y otro de 57. Todos tenían alguna patología de base, como obesidad, artritis reumatoide, tumores, demencia, hiperplasia prostática, entre otras.

La capacidad de camas sigue baja, hay 8 cupos UCI y 41 ventiladores mecánicos disponibles aún para pacientes que ven complicada su funcionalidad orgánica a causa del covid-19.