El Servicio de Salud Araucanía Sur reconoció un "error humano en proceso de digitación" por la omisión de cifras de pacientes en lista de espera en el Hospital Regional de La Araucanía, según señaló la Contraloría General de la República al detectar nuevas irregularidades en el registro de pacientes en las Listas de Espera no GES. Se verificaron discrepancias entre los registros locales y el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera, donde de 20.262 casos de pacientes a la espera, solo 3.617 fueron registrados a nivel nacional. El director del Servicio de Salud Araucanía Sur, Vladímir Yánez, explicó que el 75% de los casos no registrados corresponden a intervenciones quirúrgicas de urgencia, mientras que alrededor de 944 listas no ingresadas se atribuyeron a un "error de digitación". En respuesta, se planteó la necesidad de mayor interoperatividad entre sistemas para evitar errores humanos y se instruyó un sumario para determinar posibles responsabilidades administrativas en un plazo de 15 días hábiles.