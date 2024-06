Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en el mejoramiento del Gimnasio de Carahue que fue financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía, indicando que el diseño de las butacas en las graderías no cumple con la distancia mínima requerida. El municipio deberá devolver parte de los fondos, específicamente los asociados a las butacas que superan los 7.800.000 pesos. Se solicitó al municipio iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Además, se evidenciaron problemas de filtraciones en duchas para personas con discapacidad y dificultades de ventilación en el sector de la cancha que también deberán ser reparados por la Municipalidad. El proyecto de remodelación tuvo una inversión de 557 millones de pesos por parte del GORE. El alcalde de Carahue, Alejandro Sáez, no ha entregado declaraciones al respecto al no haber sido notificado aún sobre la situación.