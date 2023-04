Distintas autoridades y afectados han reaccionado por los atentados incendiarios que ocurrieron la madrugada de este lunes, en Victoria y Lautaro, en la región de La Araucanía. Los autores de estos delitos, dejaron lienzos en el lugar contra la ley Nain-Retamal.

Uno de los afectados, fue Bernardino Apablaza, representante legal de la empresa Barsofía limitada, la cual fue por segunda víctima de un ataque de este tipo, en la comuna de Lautaro, por lo cual su propietario asumió la decisión de no seguir con su funcionamiento.

Apablaza precisó que la zona está en manos del terrorismo, y que solo buscan destruir 4 fuentes de trabajo para habitantes de los mismos sectores en que han registrados los incidentes.

“Esto aquí ya no es un tema político, es un tema de terrorismo, de narcotráfico y de la gente que lamentablemente tiene una ideología política que no es la mejor para Chile. Yo soy un hombre apolítico, pero si me he dado cuenta que mi país se va destruyendo día a día”, expresó.

En este caso fueron destruidas dos excavadoras que estaban al interior de un sitio, cuyos cuidadores, de acuerdo a lo que señaló el propietario de los equipos, solo pudieron esconderse de los atacantes que habrían llegado disparando para luego incendiar las máquinas.

Autoridades se refieren al atentado ocurrido este lunes en La Araucanía

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, precisó que el Gobierno debe seguir avanzando para eliminar las agrupaciones terroristas que operan en la zona.

“Yo espero que efectivamente el Gobierno atine, que tiene que avanzar un paso más, no solo proteger, si no que avanzar a detener a estos terroristas en los lugares donde se encuentran. Sabemos donde están, ellos saben (…) donde están estos terroristas, hay que ir buscarlos de una vez por todas para terminar con esta lacra y meterlos presos”, sostuvo.

Por su parte, el diputado por la UDI, Henry Leal, aseveró que los autores de los ataques ocurridos en las últimas horas en La Araucanía, saben que la ley Naín-Retamal los perseguirá y por eso les molesta.

“Sepan estos delincuentes, cobardes, asesinos, que de hoy en adelante, esta ley, si un carabinero les dispara quedará protegido por legítima defensa, si atacan a un carabinero y lo matan, tendrán cadena perpetua. Por eso están preocupados, porque los van a perseguir”, aseguró.

Sobre los hechos, el jefe de la Defensa Nacional, general de Ejército, Ricardo Stangher, precisó que la fuerza policial asignada a la zona, arribó prontamente a los lugares atacados manteniendo, además, el apoyo militar de ser necesario como ocurrió en Victoria, donde solo intervino Carabineros.

“Precisamente en ese incidente no fue requerida la presencia de personal militar, porque llegó personal de Carabineros oportunamente y no se pidió apoyo de personal militar. Nosotros estamos en las cercanías, en condiciones de acudir cuando se nos solicite o en caso de fragancia cuando nosotros lleguemos antes”, explicó.

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, insistió en que los autores de estos hechos buscan permanentemente afectar a los mas vulnerables.

“Mire, yo siempre lo he señalado, los cobardes que operan en esta región atentan siempre y afectan siempre, a los más vulnerables”, afirmó.

Las investigaciones de lo ocurrido en Lautaro y en Victoria, quedaron a cargo de equipos de la Policía de Investigaciones (PDI).