Molestia existe en bomberos de Vicuña luego de que el Director Regional de la institución en Coquimbo restara importancia al hecho, afirmando que 'no pasó nada grave'. El comandante a cargo de la unidad, Diógenes Rojas, afirmó que el directivo no estaba en el lugar y que él tomó la decisión tras ser amenazados de muerte.

Declaraciones cruzadas han generado molestia al interior de Bomberos, luego de la denuncia por parte de la comandancia de Vicuña, por la agresión sufrida por parte de comuneros mapuche en Ercilla, donde voluntarios de la Región de Coquimbo llegaron para prestar ayuda en el combate a los incendios forestales que se mantienen activos en el sur del país.

Tres funcionarios de la institución llegaron a La Araucanía con un camión aljibe, por instrucción del comandante Diógenes Rojas, quien luego informó del incidente a través de una declaración en video. Según el líder del Cuerpo de Bomberos de Vicuña, los afectados fueron obligados a cruzar el camión por un puente excediendo con creces el tonelaje permitido, para luego descargar el agua en vehículos particulares que se la llevaron.

Esta situación obligó al comandante a retirar a sus hombres de la conocida zona de conflicto entre comuneros y el Estado de Chile, para asegurar su integridad.

Pero generó sorpresa la posterior versión entregada por el presidente de la Dirección Regional de Bomberos de Coquimbo, Jaime Cortinez, quien le quitó gravedad a lo sucedido y lo calificó como un hecho aislado, afirmando que han sido bien recibidos por los habitantes de la zona.

“No estuvo allá”

Consultado por el diario El Día, Cortinez entregó detalles del refuerzo que se enviará para seguir combatiendo el fuego en el sur, aunque declinó entregar mayores declaraciones sobre el incidente y las distintas versiones que han circulado al interior de la institución, sobre las que ya se refirió en conversación con el medio El Ovallino.

“Lo que la gente comenta está bastante distorsionado de la realidad. Hay gente diciendo que atacaron y agredieron a voluntarios, que secuestraron carros bombas, que los apuntaron con un arma, todo eso no tiene nada que ver. Lo que ocurrió en Ercilla con Bomberos de Vicuña es que dos comuneros mapuche jóvenes amenazaron verbalmente a la gente del carro, pero no más que eso, les dijeron que ‘no tenían que pasar por ahí’, pero no pasó absolutamente nada grave, el carro cruzó el puente, se abasteció, volvió al cuartel y no quedó en más que eso, una escaramuza”, indicó Cortinez.

Pero las palabras del presidente regional de Bomberos generaron molestia en Vicuña, donde se insiste en la gravedad de los hechos acontecidos. Consultado este miércoles por El Día, el comandante Diógenes Rojas incluso recalcó que Cortinez “no estuvo en el lugar”, aunque prefirió no emitir juicios sobre su comunicado, afirmando que la mayor prioridad es que los voluntarios están bien.

“Yo tomé la decisión de regresarlos, les di la orden de que volvieran, entonces que alguien que no estuvo allá ‘aclare’, ese no es mi problema. Yo di la orden por la seguridad y la falta de garantías de nuestro personal para que se devolvieran, así que no podría opinar de las declaraciones que hicieron otras personas, eso no me compete a mí. Yo di la orden, traje a mi gente y lo bueno es que están todos bien”, afirmó.

¿Qué sucedió realmente?

Rojas reiteró la versión sobre los delicados hechos, que hoy están en manos de la Fiscalía.

“La solicitud nuestra para la emergencia en el sur fue de una unidad aljibe, y yo envié al segundo comandante y dos bomberos en esa unidad. El día en que sucedieron los hechos ellos prestaron cooperación al cuerpo de Bomberos de Ercilla. En el lugar había un puente de cuatro toneladas como capacidad máxima y el carro nuestro pesa alrededor de 20 mil kilos, entonces ahí fue cuando las personas se ofuscaron porque el comandante no quería hacer pasar el carro por ahí y amenazaron de muerte, que pasara ‘por las buenas o por las malas y si no le ponemos un fierrazo en la cabeza y nos llevamos el camión’”, declaró.

El comandante accedió bajo amenaza -afirma Rojas- y se llenaron camionetas con contenedores que los individuos tenían en el lugar, para luego devolverse al cuartel e informar la situación que puso en riesgo sus vidas.

Investigación de Fiscalía

Este miércoles, la Fiscalía informó el inicio de una investigación por los hechos, ya que impedir el funcionamiento de Bomberos en medio de un Estado de Catástrofe está sancionado en el Código Penal.

“La Fiscalía tomó conocimiento a través de redes sociales y de diversos medios de comunicación de hechos que afectaron a Bomberos en la localidad de Ercilla, donde personas desconocidas habrían impedido el funcionamiento y accionar de dicha institución”, señaló Cesar Shibar, fiscal jefe de Alta Complejidad en La Araucanía.

Según el persecutor, de comprobarse la denuncia, los responsables arriesgan hasta 3 años de presidio.

Presidente condena el hecho

En horas de la tarde de ayer, el Presidente Gabriel Boric se refirió al caso luego de leer sobre la denuncia, condenando categóricamente los hechos.

“Quienes quieran que sea que hayan realizado un acto de esas características, de atacar a Bomberos en medio del combate a una emergencia, se ha ganado el repudio y rechazo de todo Chile. No me cabe ninguna duda de que les va a costar mirar a los ojos después, porque amenazar a Bomberos combatiendo una emergencia es… no sé, no me imagino algo más bajo en este momento”, indicó el mandatario.

Si bien indicó que la prioridad es controlar los incendios, afirmó que “los otros problemas los vamos a enfrentar con mucha decisión también”.

El Presidente confirmó además que se decretó toque de queda en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, afectadas por incendios. Más tarde, el jefe de Defensa informó que este regirá entre las 23:00 y las 05:00 horas.