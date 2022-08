Más del 90% de los colegios municipales de Curacautín, región de La Araucanía, se encuentran movilizados luego de que el director del DAEM agrediera a un profesor en plena clase.

Fue el pasado jueves cuando el director del Departamento de Educación Municipal (DAEM) Patricio Aguilera, habría ingresado a la sala del profesor Omar Belmar mientras este dictaba clases en el colegio Luis Cruz Martínez.

En ese momento, por causas que se investigan, Aguilera, procedió a atacar física y verbalmente al profesor en presencia de sus alumnos, según consta en la denuncia interpuesta en la 5.ª Comisaría de Curacautín.

Durante el día siguiente a la agresión el plantel estudiantil se movilizó. Ahora otros recintos educacionales municipales se adhirieron a las manifestaciones que mantienen a casi el 95% de los colegios públicos de la comuna sin actividades.

Esta mañana los establecimientos movilizados concurrieron a dependencias del municipio de la comuna para manifestar su descontento con la situación y exigir la remoción de Aguilera de su cargo.

La profesor atacado afirmó que no ha sido la única víctima de agresión por parte del directivo: “No solamente a mí me ha violentado, ha violentado a otros profesores, asistentes de la educación, pero muchas veces por el miedo que tienen no son capaces de denunciarlo”.

María Rojas, delegada del Colegio República de México, aseguró que más del 90% de los establecimientos municipales de la comuna se encuentran movilizados.

“Aproximadamente hasta el 95% (están movilizados) porque hasta el momento un solo colegio de la comuna no se ha adherido al paro”, aseguró.

Durante la mañana representantes de profesores y asistentes de la educación se reunieron con el alcalde de la comuna de Curacautín, Victor Barrera. En la ocasión afirmó que desde el miércoles se iniciará un sumario administrativo en contra del director de departamento.

Sumado a esto, Barrera afirmó que el agresor no participará en ningún acto público hasta finalizar las diligencias.

Por su parte, Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, empatizó con el profesor agredido mediante una declaración cargada en el perfil de Facebook de la institución.

“Nos parece absolutamente inconcebible que una autoridad como lo es un director de DAEM actúe de esa forma, por eso apoyamos plenamente la movilización de actividades”, declaró Díaz.

Radio Bío Bío en Lonquimay intentó contactar al Departamento de Educación Municipal, sin embargo, estos se negaron a emitir declaraciones al respecto.