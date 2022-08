La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó la sentencia de 20 años de cárcel que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a Martín Padrenas, condenado por siete delitos sexuales cometidos en contra de seis víctimas, entre ellas el conocido caso de A.B., joven que se suicidó en 2019.

“Valoramos el fallo en contra de Martín Pradenas por los delitos cometidos no solo en contra de A.B., sino también otros cuatro delitos por abusos sexuales a mayores de 18 años y un delito a menor de edad, y además dos delitos de violación”.

Orellana añadió que entienden la frustración de la familia de la joven que se quitó la vida, debido a que la condena que pedía la Fiscalía era más alta.

Pese a ello, la ministra destacó que “el gran valor de esta sentencia tiene que ver con que los jueces y de que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco considerar la necesidad de juzgar con perspectiva de género, lo que significa no desequilibrar la balanza hacia el acusado”.

“Las agresiones sexuales y la violencia no son nunca responsabilidad de las víctimas, sino de quienes las cometen”, reforzó.

Asimismo destacó que pese a que la defensa de Pradenas al comienzo del juicio solicitó no aplicar la Convención Belem Do Para, lo que no es posible porque Chile ha firmado esa convención.

“Nunca más las víctimas, como ocurrió con Antonia, vayan a sentir que van a tener que dar cuenta de toda su vida y probar si son una buena o mala víctima”, recalcó Orellana, quien además aclaró que las penas por delitos sexuales cuando se abordan con perspectiva de género, son altas.

“El foco del Ministerio está en poder mejorar el proceso y darle garantías a las víctimas de que no van a ser ellas las juzgadas”, cerró.