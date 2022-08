La discoteque Ok Multiespacio presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones luego de que el Concejo Municipal de Temuco no les otorgara la patente de alcohol. Tras lo anterior, el Tribunal determinó dejar sin efecto la decisión del municipio, por lo que, el centro de eventos puede volver a funcionar.

La Corte de Apelaciones de Temuco dejó sin efecto la decisión del Concejo Municipal que rechazó la renovación de la patente de alcohol de la discoteca “Ok Multiespacio”, por lo que podrá reabrir sus puertas.

Esto luego que el dueño del local nocturno presentara un recurso de protección en contra del alcalde, Roberto Neira y el Concejo Municipal, quienes no renovaron la patente de alcohol en la sesión del 19 de julio.

La decisión generó revuelo, ya que se redujo sólo a una discoteca autorizada para funcionar en la capital de La Araucanía.

La acción busca revertir la medida, porque el abogado que representa a OK Multiespacio, Alejandro Herrera, indicó que se está vulnerando el derecho a la actividad económica basándose en un argumento ilegal y arbitrario.

Lo anterior, porque no existe un acta de la junta de vecinos del sector que reclame por las molestias que provoca el funcionamiento del recinto sino sólo una carta firmada por la directiva.

“En este caso de la discoteque ese requisito no fue cumplido, solo se satisfizo por una carta de la directiva de la Junta de Vecinos, pero no hubo una asamblea, no hubo una reunión de vecinos que hicieran una votación convocada para estos fines específicos (…) el acuerdo del consejo es ilegal y arbitraria“, explicó Herrera.

Pero mientras se resuelve el fondo del recurso de protección, la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar, por lo que queda sin efecto, la decisión del Concejo Municipal, permitiendo que OK Multiespacio vuelva –por el momento- a abrir sus puertas.