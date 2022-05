Son varias las denuncias que ha recibido la empresa telefónica Entel de la comuna de Lonquimay, región de La Araucanía, por parte de los clientes, debido a que no tienen señal de red fija, internet y fibra óptica en la zona. Situación que se vuelve un problema, ya que son las vías que tienen los habitantes para comunicar los estados de los caminos.

Cabe recordar, que la falla se da en medio de un sistema frontal, donde principalmente, las personas que viven en los sectores más apartados, mediante llamada o mensaje comunican en qué condiciones se encuentra la ruta, por lo que es de vital importancia tener una conectividad optima en la comuna.

Según antecedentes entregados a Radio Bío Bío Temuco las fallas provienen desde febrero, específicamente, el día 5 de febrero, 17 de febrero, 3 de abril, 5 de mayo y este martes 24 de mayo.

Desde Entel confirmaron que efectivamente existe una falla generalizada en la comuna Cordillerana, pero que ya se asignaron recursos y personal técnico para que realice la evaluación.

Además, es importante mencionar que varios son los organismos que trabajan con la empresa telefónica, por tanto los servicios se han visto dificultados.

Tras lo anterior, desde el registró civil se informó que no se están realizando ningún trámite, el hospital local también estaría presentando problemas, los números de emergencia tampoco estarían funcionando. Sin embargo, aquellos que tienen otro proveedor estarían funcionando de forma normal.

Durante el desarrollo de la nota el servicio fue repuesto, no obstante no se asegura que no vuelva a presentar fallas.