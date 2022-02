Este miércoles fue informado el fallecimiento del werken Rubén Collio en Villarrica -región de La Araucanía- quien fue pareja de la fallecida activista ambientalista Macarena Valdés.

El también activista defensor del territorio de Tranguil, Panguipulli, murió en las proximidades de Villarrica, en la ruta que une dicha comuna con Freire tras un accidente vehicular con volcamiento, según información de medios locales.

Bomberos y equipos de rescate acudieron al lugar, mientras personal del SAMU confirmaron el deceso.

Durante este mediodía será entregado su cuerpo al Servicio Médico Legal de Temuco.

Mientras tanto, los antecedentes de lo ocurrido fueron remitidos al Ministerio Público, que ordenó la presencia de SIAT de Carabineros para esclarecer las causas de la emergencia.

Caso Macarena Valdés

El 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés, madre de cuatro hijos, fue encontrada muerta colgada en su vivienda, ubicada en el sector Tranguil de la comuna de Panguipulli.

Según los antecedentes conocidos, la mujer se habría ahorcado en su casa, por lo que las primeras pericias arrojaron que se trató de un suicidio. Sin embargo, una nueva investigación financiada por su familia desestimó esta hipótesis.

El 2019, un informe elaborado por el perito forense John Clark, cuestionó lo señalado por el Servicio Médico Legal que apuntó al suicidio de la activista, y de esta manera el nuevo oficio da cuenta de indicios sobre la participación de terceros en la muerte de Macarena Valdés.

El patólogo integrante de la Corte Penal Internacional señaló en la instancia que “la falta de una descripción detallada de cómo fue encontrada muerta (…)Hace que la interpretación de los hallazgos post mortem sea difícil”.

La cuerda que habría utilizado Macarena es otro punto analizado por el forense, quien manifestó que no tenía una ligadura típica para cometer dicho tipo de suicidio, ya que era excesivamente larga y no tenía un nudo obvio. Agregó que “incluso, si este último fue cortado en el momento de bajar el cuerpo, ¿por qué no se hicieron comentarios en el informe de autopsia ni se incluyó alguna fotografía?”.

Finalmente el perito señaló que aún es posible que se trate de un suicidio, sin embargo, hay que responder primero una serie de interrogantes, como lo relativo a las marcas en el cuello, las circunstancias de su muerte y la posibilidad de un ahorcamiento forzado.

Recordemos que Macarena fue opositora al proyecto hidroeléctrico de RP Global, y su familia y habitantes del lugar denunciaron haber recibido amenazas de trabajadores asociados a la empresa, por lo que atribuyen su muerte a terceros, no a un suicidio.