"La ley no me protege para nada", lamentó en conversación con Radio Bío Bío, una mujer que denunció la toma de su predio en Galvarino, asegurando que ha recurrido a todos los organismos involucrados, sin embargo, la situación se mantiene. A su vez, la propietaria, acusó que los sujetos de la toma explotan su bosque, vendiendo su madera.

La propietaria de un fundo en Galvarino, región de La Araucanía, denunció la toma de su predio forestal y acusó la compra y venta ilegal de madera robada del lugar.

El fundo se emplaza en el sector de Pelahuenco, donde la dueña del predio, en conversación con Radio Bío Bío, manifestó que existe poco resguardo policial luego de recibir amenazas por parte de los individuos de dichas tomas.

Aseguró también que han extraído madera del lugar para luego venderla en comunas aledañas.

Según lo informado por la propietaria, Carabineros ha desalojado en dos oportunidades el predio forestal, sin embargo, afirma que terminados estos procedimientos, las tomas se vuelven a activar.

La dueña del predio, quien pidió reservar su identidad, aseguró haber realizado todas las denuncias correspondientes a las autoridades, pero no ha tenido la respuesta esperada.

“Me están explotando el bosque hace un mes (…) he ido por todos los medios, diputados, Fiscalía, de todo lo que está a mi alcance y la ley no me protege para nada”, manifestó, señalando que está “totalmente abandonada”.

“Estamos viviendo en un territorio de nadie (…) todo lo que exige la ley lo hago (…) y por nosotros nadie hace nada”, lamentó.

En tanto, desde la Fiscalía indicaron que se debe emitir una orden de un juez para posteriormente realizar el desalojo por parte de la fuerza pública.

Según datos entregados por el Gobierno en la Macrozona Sur, en contexto de Estado de Excepción las usurpaciones de terreno han disminuido cerca de un 70%.

Escucha el testimonio completo de la mujer a continuación: