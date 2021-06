El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, condenó el nuevo ataque incendiario que desconocidos armados protagonizaron en Angol.

Por su parte, las víctimas criticaron la falta de seguridad tras quedar sin sus herramientas de trabajo.

La situación se produjo en camino a villa El Parque, cerca del radio urbano de Angol, donde encapuchados a bordo de camionetas y con armas de fuego quemaron cinco camiones y ocasionaron daños a dos vehículos menores.

Uno de los afectados, Luis Ríos señaló que los sujetos fueron violentos al momento de concretar la quema.

“Empezaron a disparar y salimos a mirar y ya estaban prendiendo los camiones. Yo salgo a decir qué pasaba y había un señor con un arma y dice que ‘me manden a cagar para dentro’. Me tiro al lado de la reja y el compadre corrió para allá y me dijo que ‘me metiera para adentro o sino me mataban”.

Rodrigo Parant, otro de los afectados, indicó que lo acontecido no tiene nombre y que nada justifica el actuar de los responsables.

Este viernes el intendente Manoli visitó a las víctimas del ataque, donde indicó que “esto se hace insostenible”.

También se registró una manifestación por parte de camioneros para repudiar la violencia en la zona.